Четверг, 10 Июня 2021 19:53

АрмИнфо. Рейтинговое агентство S&P Global Ratings улучшило прогноз по кредитному рейтингу Америабанка с "Негативного" на "Стабильный", обусловив пересмотр определенной стабилизацией в 2021 году макроэкономической среды и условий деятельности банковского сектора Армении. При этом, долгосрочный и краткосрочный рейтинги банка агентство S&P сохранило на уровне "B+/B". Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Америабанка.

Агентство S&P оценку собственной кредитоспособности Америабанка (SACP) "bb-" установило на один шаг выше долгосрочного рейтинга "B+", поскольку последний ограничен суверенным рейтингом кредитоспособности Армении.

По мнению аналитиков S&P, Америабанк имеет хорошие возможности для сохранения лидирующих рыночных позиций в Армении, благодаря восстановлению макроэкономической среды, узнаваемости бренда банка на местном рынке, профессиональной команде менеджеров, передовой стратегии цифровизации, и адекватному корпоративному управлению.

Прогноз "Стабильный" отражает ожидания S&P касаемо того, что достаточная ликвидность Америабанка, разумное управление рисками и надежный бренд дадут ему возможность противостоять возможным будущим вызовам.

По оценке S&P, рост реального ВВП Армении составит в 2021 году 2,5%, с ускорением темпов в 2022- 2023гг до 4,5%.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 31.03.2021г, подготовленного ИК АрмИнфо, Америабанк является лидером в банковском секторе Армении по основным финансовым показателям (активы, обязательства, кредитный портфель, капитал, прибыль). Так, активы Америабанка достигли $1.9 млрд (с годовым ростом на 11%), объем кредитных вложений - $1.3 млрд (с годовым ростом на 13,2%), общие обязательства - $1.7 млрд (с годовым ростом на 11,2%), общий капитал -$214.3 млн (с годовым ростом на 9,2%). Америабанк завершил I квартал 2021 года с чистой прибылью в $7.5 млн (с годовым ростом на 33%), заняв и по этому показателю 1-ую позицию. Отметим, что Америабанк - динамично развивающийся банк, один из самых стабильных и крупных финансовых институтов Армении. Америабанк - универсальный банк, предоставляющий корпоративные, инвестиционные и розничные услуги в рамках комплексного пакета банковских решений. Америабанк единственная в Армении финансовая организация, имеющая долго- и краткосрочный кредитный рейтинг эмитента от S&P (сохранен в июне 2021г на уровне B+/В, прогноз "Cтабильный")