Четверг, 10 Июня 2021 17:28

АрмИнфо.Власти Азербайджана предоставили ЕСПЧ медицинские документы о состоянии здоровья всех шести военнопленных, захваченных в плен 27 мая 2021 года, а также инкриминируемые им обвинительные заключения. Об этом говорится в заявлении представительства Армении в ЕСПЧ.

В сообщении также отмечается, что в ответ на запрос правительства Армении о защите прав захваченных Азербайджаном шести военнопленных, Европейский суд по правам человека своим решением от 8 июня 2021 года подтвердил, что решение от 3 ноября 2020 года о применении обеспечительных мер против Азербайджана по-прежнему в силе, и в равной степени относится ко всем военнопленным и мирным жителям.

"Кроме того, ЕСПЧ в тот же день отклонил ходатайство правительства АР об отмене обеспечительных мер, принятых в отношении лиц, не утвержденных Азербайджаном в качестве пленников. В этой связи Суд решил, что эти обеспечительные меры должны оставаться в силе", - говорится в сообщении представительства Армении в ЕСПЧ.

Отметим, что Азербайджан вот уже более 7 месяцев в нарушение договоренностей от 9 ноября 2020 года удерживает сотни армянских военнопленных и заложников. Более того, 27 ноября текущего года, противник, вторгшийся на суверенные территории Армении, захватил в плен 6 армянских военнослужащих.