Четверг, 10 Июня 2021 17:27

АрмИнфо. США готовы и впредь оказывать содействие Армении в проведении демократических реформ. Об этом заявил и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер в ходе встречи с и.о. премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, он выразил радость в связи со своим первым визитом в Армению, в рамках которого удастся обсудить двусторонние отношения со своими армянскими коллегами. Филип Рикер передал Николу Пашиняну приветствия госсекретаря США Энтони Блинкена и подтвердил готовность развивать партнерство с Арменией. Вместе с тем и.о. помощника госсекретаря США высоко оценил процессы, направленные на развитие демократических институтов в Армении, и назвал парламентские выборы 2018 года образцовыми. Он также выразил готовность американской стороны и впредь оказывать содействие Армении в проведении демократических реформ.

Подчеркнув важность развития армяно-американского сотрудничества, Никол Пашинян выразил слова признательности в связи с посланием президента США Джо Байдена об официальном признании и осуждении Геноцида армян и выразил надежду, что последнее будет способствовать сохранению стабильности и безопасности в регионе.

В этой связи Никол Пашинян отметил, что признание и осуждение Геноцида армян является важным фактором для региональной безопасности, поскольку вызовы безопасности армянского народа за последние 100 лет не изменились, свидетельством чему служит развязанная против Арцаха 44-дневная война, в которой участвовали те же игроки, которые были вовлечены в организацию и осуществление Геноцида армян.

В контексте арцахского вопроса и.о. премьер-министра РА подчеркнул, что позиция армянской стороны заключается в том, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках мирного процесса под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, основанной на принципах, предложенных посредниками.

Никол Пашинян обратил также внимание собеседника на необходимость немедленного возвращения пленных, заложников и других удерживаемых лиц, а также немедленного вывода азербайджанских вооруженных формирований с суверенной территории Республики Армения.

Согласно источнику, собеседники коснулись и ситуации в регионе. В двустороннем порядке была отмечена важность роли сопредседательства Минской группы ОБСЕ и необходимость принятия шагов по снижению напряженности.

Стороны обсудили также другие вопросы повестки двустороннего сотрудничества.