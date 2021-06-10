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 Четверг, 10 Июня 2021 17:26
Наира Бадалян

Роберт Кочарян рассказал, как выстраивать отношения с партнерами и как вернуть потерянное доверие РФ

Роберт Кочарян рассказал, как выстраивать отношения с партнерами и как вернуть потерянное доверие РФ

АрмИнфо.Второй президент Армении, лидер блока "Айастан" Роберт Кочарян 10 июня на встрече с жителями Талина Арагацотнской области РА рассказал, как выстраивать отношения с партнерами и как вернуть потерянное доверие РФ.

По его словам, наивно думать, что в современном цифровом мире можно высказывать разные точки зрения на одну и ту же тему - китайцам говорить одно, русским другое, иранцам второе, американцам - третье. "Это политика дешевого карманника, дешевая шустрость. Так не приобретают надежных партнеров, наоборот - только теряют. Может в 15-16 веках можно было так, связи не было, телеграмм каналов не было и все это проходило. Но сейчас все сразу выясняется. А наши (власти Армении-ред.) только тем и занимались. Как тебе доверять, если ты 20 лет был русофобом, писал антирусские статьи, со своей командой проводил митинги против российской базы. И вдруг после избрания сразу сделался прорусским, сторонником ОДКБ?", - вопрошает Кочарян.

Затем, как отметил экс-президент, новая власть "стала шустрить" - с русскими одна тема, с иранцами другая. "Но сколько бы они говорили, что прорусские, Россия же отслеживает: Наши партнеры видят, что с ними играют. Единственный путь быть честным и прямым. Я всегда вел такую политику, поэтому у нас были хорошие отношения как с ЕС, и США, так и РФ и ИРИ. И отношения со всеми были хорошие. Если ты говоришь США - коридор наших отношений вот такой, и не будем выходить за его рамки, но в рамках этого коридора я готов к полноценному сотрудничеству, это работает. Если не входишь в сферу их противоречий, всегда можно вести политику сотрудничества", - отметил Кочарян.

При этом отвечая на вопрос, Кочарян отметил, что будет восстановлено нарушенное доверие РФ. "Личные связи и пройденный путь помогут сделать это очень быстро", - заявил он.

Кочарян коснулся также, так называемого, предложения и.о. премьер-министра Никола Пашиняна обменять собственного сына на пленных армян в Баку, назвав его примитивным дебилизмом. По его мнению, вопрос пленных один из самых чувствительных. Для его решения, как считает он, необходимо в разы увеличить международное давление на Баку, что не делается действующей властью. "Решать вопрос с пленными поручили генералу Мурадову (командующий миротворческим контингентом­ред.), будто он виноват, что люди попали в плен и он же должен это решить. Аморально со стороны властей ничего не делать и еще говорить, что пленные нас простят, если еще месяц-два побудут в плену", - заявил он.

Как указал Кочарян, все понимают, что идея обмена сына Пашиняна на пленных, не даст результатов. Такое, возможно, могло сработать в средневековье, но не в 21 веке, заявил он. "Это примитивный дебилизм. Я стараюсь выражаться корректно, но иногда надо использовать правильные выражения. Это тот случай, когда речь идет о дебилизме", - заявил глава блока.


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