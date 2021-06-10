Четверг, 10 Июня 2021 17:04

АрмИнфо.Правительство Армении рассматривает предложение о продаже "Черного корпуса> ЕрГУ, расположенного на улице Абовяна 52. Об этом сообщили в Комитете по управлению госимуществом в ответ на запрос общественной организации "Защитник прав гражданина".

Так, зампредседателя Комитета Вардан Костанян сообщил, что недвижимое имущество по адресу г.Ереван, улица Абовяна 52 в настоящее время является госсобственностью и находится в безвозмездном пользовании Фондом "Ереванский госуниверситет".

Замглавы Комитета также проинформировал, что в ведомство поступило предложение о покупке здания в рамках соответствующей инвестиционной программы. "Вопрос отчуждения имущества находится на этапе обсуждения с заинтересованными сторонами и лишь затем будет принято решение о целесообразности его отчуждения",- отметил Костанян.

Напомним, что с идеей продажи зданий госуниверситетов выступил в конце марта с.г. премьер-министр Никол Пашинян. Глава правительства отметил, что в армянских вузах - многочисленные проблемы, связанные как физической инфраструктурой, так и с содержанием. "У нас есть такая идея, вынести на продажу здания всех, если не всех, то хотя бы большинства вузов Еревана, так как они находятся в центре города, и на вырученные средства построить вне Еревана студенческий академический городком", - сказал премьер. По его словам, в вузовском академгородке планируется собрать научный и преподавательский состав страны, и "дети из реформированной школы смогут перейти в реформированную вузовскую систему".

Отметим, что здание из черного туфа, которое ереванцы называют "черный корпус университета", имеет 112-летнюю историю. Оно было построено в 1905 году по проекту архитекторов Василия Мирзояна и Николая Киткина. Сегодня здесь действуют три факультета ЕГУ: богословия, исторический, экономики и управления.

В июне 1920 года правительство Первой республики принимает решение перенести госуниверситет из Александрополя (ныне Гюмри) в столицу. Именно здесь и решают основать вуз, и вскоре в пустующем здании начинаются ремонтные работы. В 1960-ые годы университет перебрался на новое место - в ныне действующий корпус на улице Алека Манукяна. В "черном корпусе" остался факультет экономики, который в 1975 году трансформировался в самостоятельный вуз - Институт народного хозяйства, а ныне - Государственный экономический университет Армении. С 1995 года экономический университет перемещается в другое место, а здание, расположенное по адресу Абовяна 52, вновь становится университетским корпусом.