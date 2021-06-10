Четверг, 10 Июня 2021 17:02

АрмИнфо. Посол ЕС в Армении Андреа Викторин запустила проект "EU4Environment: Зеленое сообщество - жизнеспособное будущее" в селе Маргаовит Лорийской области РА.

Как сообщает пресс-служба делегации ЕС в РА, давая старт проекту посол, в частности сказала: "Действия по изменению климата, защите окружающей среды и устойчивому развитию лежат в основе "Зеленого курса Европы" и входят в число основных приоритетов Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией. Мы убеждены в том, что экологизация является ключевым элементом восстановления экономики, поэтому Европейский Союз стремится и дальше поддерживать в Армении проекты по сохранению биоразнообразия, адаптации к изменению климата, возобновляемым источникам энергии, устойчивому управлению отходами и другим экологическим проектам".

"Зеленое сообщество - жизнеспособное будущее" - трехлетний проект, реализуемый благотворительным фондом Armenia Tree Project (ATP) в

партнерстве с фондом памяти "Джинишян" (JMF) и Фондом агентства энергетики Армении. В рамках проекта будут внедрены модели развития зеленого города, увеличится потенциал защиты окружающей среды, а также адаптации к изменению климата в целевых 15 муниципалитетах в Лорийской, Ширакой и Тавушской областях Армении. Проект был запущен во Всемирный день окружающей среды.

Проект "EU4Environment: Зеленое сообщество - устойчивое будущее" стартовал 1 марта 2021 года в Армении и продлится 36 месяцев. Трехлетняя программа предполагает строительство ультрасовременного древесного питомника в Гюмри по образцу питомника Мирак АТР, способного выращивать 100 000 саженцев ежегодно; 150 новых приусадебных питомника - микропредприятий с общим годовым урожаем 200 000 саженцев; 100 га новых лесов и сезонные посадочные работы для местных жителей и многое другое, в том числе и повышение осведомленности.