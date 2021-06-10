Четверг, 10 Июня 2021 13:42

АрмИнфо.Заявления об отставке заместителей иностранных дел Армении удовлетворены частично, 10 июня после заседания правительства в беседе с журналистами сообщил замминистра внешнеполитического ведомства Армен Гевондян.

На вопрос о том, можно ли рассматривать отставку всех заместителей министра ИД в контексте заявления и.о. премьер-министра о его готовности подписать оговоренный с международными партнерами "делимитационный" документ, Гевондян заявил: "надо рассматривать комплексно в этой ситуации роль министерства иностранных дел и его функции".

Отвечая на критику о том, что в данной ситуации МИД был обязан продолжить работу на благо интересов государства, замминистра указал, что последние 30 лет ведомство работало и продолжает работать в целях поддержания национальных интересов.

Касаясь мотивов отставки замминистров, Армен Гевондян напомнил, что МИД должен быть больше вовлечен в принятии решений по внешней политике.

"Армен Гевондян не был отправлен в отставку, поскольку МИД не может функционировать без исполняющего обязанности министра", - пояснил журналистам врио и.о. премьер-министра, и.о. вице-премьера Тигран Авинян.

ВРИО и.о. коснулся также причин ухода Ара Айвазяна, указанные им в ходе прощальной встречи с сотрудниками МИД. Авинян напомнил, что с 12 мая - момента вторжения азербайджанских ВС на суверенную территорию Армении, власти в ежедневном режиме проводили заседания Совета безопасности республики. "Во всех обсуждениях принимал участие в том числе глава МИД, и все члены Совбеза были проинформированы о проводимых обсуждениях", - заявил он. При этом он не стал отвечать на вопрос, является ли отставка Айвазяна результатом его несогласия на предложение Никола Пашиняна о зеркальном отводе ВС двух сторон и размещении международных наблюдателей на участке Сотк-Хознавар. Как заверил Авинян, все "за" и "против" принимаемых решений обсуждались в ходе заседания.

Напомним, 27 мая Ара Айвазян подал в отставку с должности и.о. министра иностранных дел на фоне разговоров о том, что нынешние власти собираются подписать новый трехсторонний документ с Азербайджаном и Россией. В тот же день подал в отставку один из заместителей главы МИД Гагик Галачян. О его отставке стало известно через 4 дня - 31 мая. 31 мая в ходе прощальной встречи с сотрудниками МИД Айвазян, раскрывая причину ухода, отметил, что остается приверженным принципу, "что МИД Армении, порожденное независимостью, должно стойко защищать наш суверенитет, нашу независимость, наши государственные и национальные интересы. Надеюсь, я не оставил вас пристыженным, мое решение уйти в отставку было обусловлено именно этой причиной, что никогда не было никаких сомнений в том, что это Министерство может сделать какой-то шаг или согласиться с какими-то идеями, инициативами, которые идут в разрез с нашей государственностью, национально-государственными интересами ".

7 июня все три заместителя министра иностранных дел Армении - Артак Апитонян, Авет Адонц, и Армен Гевондян подали заявления об отставке, которые на прошлой неделе были отправлены в канцелярию премьер-министра с соответствующими ходатайствами.