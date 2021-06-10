Четверг, 10 Июня 2021 11:51

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении провели 3 291 тест на коронавиурс, из коих болезнь подтвердилась у 76 граждан. Как сообщает пресс-служба министерства здравохранения, выздоровело 167 человек, скончалось - 4.

Фактическое лечение на данный момент получает 3 033 пациента. С момента вспышки пандемии в Армении было проведено 1 114 887 тестов на короавирус, из коих выявили 223 460 случаев заражения (20%), при этом выздоровело 214 857 человек (96,1%), количество летальных исходов достигло 4 478 (2%).

Кроме того, за вчерашний день был зарегистрирован 1 случай, когда у пациента был диагностирован коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1092 .