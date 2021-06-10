Четверг, 10 Июня 2021 11:49

АрмИнфо. Обнародованная третьим президентом Армении Сержем Саргсяном запись о Николе Пашиняне свидетельствует о том, что к 2018 году армянская дипломатия загнала президента Азербайджана Ильхама Алиева "в угол" по вопросу нагорно-карабахского урегулирования. Такого мнения придерживается военный эксперт, координатор аналитического портала Razm.info Карен Вртанесян.

Эксперт считает, что опубликованная Сержем Саргсяном трехминутная запись - второе независимое подтверждение того, что к 2018 году армянская дипломатия загнала Алиева в угол. По его словам первое подтверждение этому было сделано самим Ильхамом Алиевым в октябре 2016 года, когда он на заседании правительства заявил, что "за закрытыми дверями на нас оказывают давление, чтобы добиться соглашения о признании независимости Нагорного Карабаха". Врданесян напомнил, что тогда Адиев заявлял, что несмотря на несогласие азербайджанской стороны давление идет со всех сторон.

"В обнародованной записи Никол уже сам признается, что в мае 2018 года Путин, Лукашенко и Назарбаев сказали ему, что Алиев уже понимает, что Арцах никогда не будет частью Азербайджана. Он просто боится говорить об этом в Азербайджане.

Вы понимаете, что все эти утверждения о том, что будто бывшие руководители Армении передали нынешним властям неописуемо плохое

наследство в арцахском вопросе, явная ложь?", - вопрошал Врданесян, добавив, что Саргсян передал Пашиняну угнетеного на дипломатическом фронте и получившего хороший "пинок" на войне Алиева. Эксперт убежден, что в данном случае Пашиняну нужно было всего лишь поддерживать связь с бывшими руководителями странным по этому вопросу, вникнуть во все нюансы переговорного процесса и не отпускать "хватку". "Но, как известно, Пашинян предпочитал узнавать о процессе не у Саргсяна, а у Алиева и Путина, а затем делать то, что у него получается лучше всего - валять дурака", - добавил Врданесян.

Вместе с тем эксперт считает, что эта трехминутная запись подытоженное учебное пособие о внешней политике, о том, что не нужно делать, если ты не хочешь привести свое государство к краху. Он также напомнил об обвинениях в адрес Сержа Саргсяна по части того, что он не оказывал сильного давления на оппозицию, даже во время бархатной революции, и подобных же обвинений в адрес второго президента Роберта Кочаряна, что последний был очень мягким с командой первого президента Левона Тер-Петросяна.

"И Серж, и Кочарян всегда использовали фактор оппозиции для ослабления и рассеивания внешнеполитического давления. Мол извините, уважаемые коллеги, но народ нас не поймет, не примет, вы видели, что произошло 6 ларьков поставили на улице Маштоца? Таким же "запасом" было и неучастие Арцаха в переговорном процессе. К примеру, если бы давление усилилось, то всегда можно было сказать, что карабахцы очень упрямые и не соглашаются, давайте снимем ногу с газа. Все это были инструменты и механизмы, достаточно эффективные до тех пор пока не пришел некто, и всё не демонтировал, заявив: "Я начну всё со своей новой точки"", - подытожил военный эксперт.

Напомним, что 9 июня третий президент Армении Серж Саргсян на встрече со сторонниками блока "Честь имею" в Гегаркуникской области опубликовал обещанную запись о Николе Пашиняне. В ходе встречи экс-президент подчеркнул, что 24 часа уже прошли, но Пашинян не извинился и он сдержит данное обещание. "Моя цель заключалась в том, чтобы доказать, что люди, которые годами занимались клеветой, были просто лжецами, у которых под рукой нет никаких документов.

Те, кто меня хорошо знал, говорили, что Серж Саргсян никогда не прикоснется к семье. И они были правы. Да, у меня уже давно есть самая разнообразная информация, но я никогда ничего не говорил о чьей-либо семье, потому что очень хорошо знаю, что означает семья и что означает копаться в грязном белье и выносить всё на люди. Но это не означает, что я свое обещание не выполню. Сейчас я представлю запись, которую мне недавно передали. Прослушав ее, вы составите полноценное мнение об этом капитулянте, образе этого невежды>, - заявил Саргсян.

В обнародованной Саргсяном представлено признание Пашиянна по карабахскому вопросу. Он в частности говорит: "Наше первое знакомство произошло тогда, когда я 12 мая 2018 года отправился в Сочи и проводил там встречи. Там было место для того, чтобы выпить кофе. Туда пришли Путин, Назарбаев, Лукашенко, они мне сказали: тебе так доверяет народ и т. п., сейчас у тебя исторический шанс для того, чтобы решить карабахский вопрос. Я в ответ: окей, понимаю, что сейчас исторический шанс, но что означает решить? Они мне рассказывают о каком-то написанном "Плане Лаврова": войска отводят назад, мы встает и там даже муха не пролетит. Я сказал, что без уточнения статуса это вообще не тема для разговора, которую можно обсудить и т.п. И тут Путин, Назарбаев и Лукашенко говорят: Алиев понимает, что Карабах отныне никогда не будет в составе Азербайджана. Я в ответ: окей, вы говорите нечто великолепное.

Давайте все изложим на бумаге, и это станет интересной темой, я все

это представлю народу и скажу: у нас есть такое предложение, нам это

интересно или нет?

И мне тут говорят, что вторйо нюанс, мол если ты сейчас это обнародуешь он (Алиев- ред) будет признан предателем народа. А я говорю, то есть вы не хотите, чтобы ваш давний друг был предателем, и я должен стать предателем и я сказал, что этому не бывать? И в итоге я понял, что меня хотят поставить на тот же конвейер, говорят, улыбаются, пьют, а в конце получилась апрельская война. Я тогда сформулировал свою задачу - мне надо каким-то образом соскочить с этого конвейера, оказаться в другом месте. Нужно делать это любыми средствами, прикидываясь сумасшедшим, неадекватным, но необходимо выбраться с этого конвейера. И тогда ситуация была очень рискованной. Чересчур рискованной".

После обнародования записи, Саргсян добавил, эта запись свидетельствует об одном - этот человек (Пашинян -ред.) не сумасшедший, этот человек притворяется сумасшедшим. При этом он назвал недопустимым подобное поведение для главы государства.