Четверг, 10 Июня 2021 11:45

АрмИнфо. Законодательство Армении не предусматривает процесса организации голосования для своих граждан, находящихся за рубежом. Об этом говорится в заявлении посольства Армении в России.

"Граждане Республики Армения могут принять участие в голосовании на внеочередных парламентских выборах, намеченных на 20 июня только при условии физического присутствия на территории РА. В порядке, установленном законодательством Республики Армения, открытие избирательных участков за рубежом, проведение голосования не предусмотрено.

Порядок проведения выборов регулируется Избирательным кодексом РА, Конституционным законом РА, принятым 25 мая 2016 года. Он включает в себя также и последние дополнения. Часть 1 статьи 56 этого закона гласит, что голосование проводится только в участковых центрах, созданных на территории Республики Армения", - проинформировали в пресс-службе посольства РА в РФ.

Напомним, что на 20 июня текущего года в Армении назначены внеочередные парламентские выборы, в которых выразили участие приять 22 партии (одна два дня назад сошла с предвыборной гонки -ред.) и 4 блока. Избирательная кампания продлится 12 дней. За ходом выборов наблюдают, в том числе и международные наблюдатели, такие как БДИПЧ/ОБСЕ, МПА СНГ и др.

Согласно Полиции РА, по положению на 31 мая 2021 года 2 581 093 гражданина имеют право принять участие в электоральных процессах, запланированных на 20 июня.