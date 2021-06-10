Четверг, 10 Июня 2021 10:01

АрмИнфо. Внимательно следим за развитием обстановки на армяно-азербайджанской границе, особенно в приграничных районах Сюникской области Армении. Об этом заявил генсек ОДКБ Станислав Зась, выступая на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ.

"Приветствуем намерение сторон решить вопросы прохождения государственной границы мирным путем. Мы видим перспективу установления там долгосрочного мира. Вместе с тем риски обострения ситуации пока остаются", - сказал Зась.

Вместе с тем он констатировал, что в кавказском регионе коллективной безопасности ОДКБ за полгода, прошедшие после прекращения боевых действий в зоне нагорно- карабахского конфликта в результате принятия трехстороннего заявления президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России отмечаются позитивные сдвиги в урегулировании ситуации. "Ввод российского миротворческого контингента, усилия международных переговорщиков по возобновлению всеобъемлющего нагорно- карабахского урегулирования создают основу для установления долгосрочного мира. Обстановка <в поле> постепенно стабилизируется. Главное, что уже не стреляют",- считает Генсек ОДКБ.

Зась констатировал, что несмотря на все непростые обстоятельства, удается сохранять контроль в зоне ответственности ОДКБ. Он также указал на возрастание координации действий государств-членов ОДКБ по актуальным вопросам внешней политики в такое непростое время.

"Позвольте поблагодарить Армянское председательство на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности за приглашение выступить на сегодняшней сессии. Считаю, что мое сегодняшнее выступление на заседании одного из старейших и основных директивных органов ОБСЕ отражает общую заинтересованность государств- участников ОБСЕ и государств - членов ОДКБ в противодействии современным вызовам и угрозам, обеспечении создания единого и неделимого пространства безопасности в Европе и в Евразии", - добавил Генсек ОДКБ.

Подытоживая свое выступление, Зась отметил, что ОДКБ будет наращивать свое участие в глобальных усилиях по обеспечению мира и безопасности, последовательно выступая за урегулирование международных и региональных конфликтов, прежде всего вооруженных, исключительно мирными политико-дипломатическими средствами в рамках международно признанных переговорных форматов, исходя из общепризнанных принципов и норм международного права без избирательного подхода.

В Форуме ОБСЕ также приняли участие постпреды при ОДКБ из Армении и России, и делегации Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Прозвучали различные предложения о дальнейших путях взаимодействия ОДКБ и ОБСЕ.