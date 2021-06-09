Среда, 9 Июня 2021 19:52

АрмИнфо.коалиция организаций Гражданского общества объявила, что не будет участвовать в формировании тендерного совета по выборам главы Антикоррупционного комитета Армении.

В своем заявлении Антикоррупционной коалиции армянских ОГО почеркнули, что не понимают и ставят под сомнение ту поспешность правительства во время предвыборной компании. Поэтому Коалиция призывает Правительство воздержаться от проведения вышеупомянутого конкурса и проведения под этим соусом политических назначений до окончания досрочных парламентских выборов, формирования нового состава Национального собрания.

В заявлении отмечается, что согласно Закону РА <Об Антикоррупционном комитете>, для избрания кандидатов на пост председателя Антикоррупционного комитета образуется конкурсный совет. Совет формируется из одного кандидата, выдвинутого правительством, Советом Национального собрания, Высшим судебным советом, Генеральным прокурором, Защитником прав человека и двумя представителями гражданского общества.

Ранее Коалиция выразила негативное мнение о назначении председателя Комитета по борьбе с коррупцией, других должностных лиц и по поводу важных положений, поскольку это есть ничто иное, как политическое назначение одного человека под руководством премьер-министра. Это свидетельствует о наличии коллективного партийно-группового интереса. Изначально такая формулировка закона не соответствует важным критериям, изложенным в Джакартской декларации о принципах работы антикоррупционных органов, таким как беспристрастность, нейтралитет, честность и компетентность, независимость и политический нейтралитет. Следовательно, формирование антикоррупционных органов на основе коррупционного поведения и конфликта интересов изначально обречено на провал, - говорится в заявлении.

Отметим, что Антикоррупционная коалиция армянских ОГО была основана в 2014 году. В настоящее время членами Коалиции является 71 организация гражданского общества, а функции Секретариата выполняет Коллегия адвокатов Армении.