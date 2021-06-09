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 Среда, 9 Июня 2021 19:36

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

 в городе Ереван:

10:00-16:00  жилые дома 31, 33 на пр. Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), Военная полиция, собственные дома 29-62 на 2-ой улице, 45-59 на 4-ой улице, 13-40 на 11-ой улице Ареша; собственные дома 125-184 на улице Мурацан; жилые дома 4, 4/1, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 25/1, 25/2, 25/4, 27 на улице Молдовакан, жилые дома 4, 4/1, 6 на улице Давида Маляна, жилой дом 1 на переулке Давида Маляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; собственные дома на улицах Фрунзе, Т.Саряна, Л.Хачикяна, собственные дома на улице Кашегорцнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично квартал “Г-1”, улицы Лукашина 1, 2, 3, улицы 1-4 в кв. “Ахтанак” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00  собственные дома 13-34 на 26-ой улице Нор Ареша; жилые дома 25, 27 на улице Эребуни;

11:00-17:00  жилой дом 7б на пр. Азатутяна, жилые дома 5, 7 на пр. Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома на 9-ой улице Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

 

в Армавирской области:

11:00-17:00  села Джанфида и Пшатаван;

 

в Араратской области:

10:00-12:00  частично села Норамарг и Ерасх;

10:00-13:00  частично улица Касяна  в  городе Веди; частично село Димитров;

10:00-14:00 частично село Мргавет;

10:00-16:00  село Шаумян; частично село Воскетап;

 

в Вайоц Дзорской области:

10:00-15:00 частично село Вардаовит;

 

в Котайкской области:

11:00-17:00  частично села Дзорахбюр, Гегашен, Балаовит, Неркин Птгни; частично квартал ‘Маяк” в Джрвеже;

10։00-16։00  улицы Сафарян, Ара Гехецик, Нор Таг, Нар-Доса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Егвард;

12։00-13։00  улицы Гая, Ханджяна, Закаряна, Шауяман, Спандаряа, Арапян, Абовяна, Исаакяна, Прошяна, квартал ‘Болор охер”, квартал ‘Цирананоц”, частично улицы Комитаса, Чаренца, ООО “Еранос”, ООО “Карагорц” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Егвард;

 

 

13։00-14։00  улицы Ереванян, Азатамартикнери, Налбандяна, Кнунянц, Ованнисян, Теряна, Газаряна, Гагарина, Шинарарнери, Туманяна, Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Егвард;

 

в Тавушской области:

11:00-14:00  квартал “Андраник”, улица Горького и частично квартал “Шамахян” в городе Дилижан;

 

в Лорийской области:

11:00-17:00  села Катнарат, Катнахбюр, Урасар и Арманис;

 

в Сюникской области:

09:20-11:20  частично село Дзагедзор;

11:00-13:30 село Шагат;

14:00-15:00 село Муцк.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180. 


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