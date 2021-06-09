Среда, 9 Июня 2021 19:35

АрмИнфо. Национальный оператор почтовой связи ЗАО <Айпост> с 8 июня приступил к ребрендингу компании. Первый этап ребрендинга предусматривает процесс перепрофилирования, ремонта и ребрендинга филиалов в Ереване и областях.

Девиз ребрендинга - <Твои люди везде>, в основе которого лежит клиентоориентированность компании.

Согласно сообщению пресс-службы компании, в рамках ребрендинга компания <Айпост> намерена стать национальным оператором почтовой связи Армении, единой платформой для предоставления надежных и современных почтовых, логистических, финансовых и государственных услуг в Республике Армения и регионе. В сообщении говорится, что бренд <Айпост> будет узнаваем и на международной арене, так как на логотипе будет обозначено <Почта Армении> или Post of Armenia.