Среда, 9 Июня 2021 18:32

АрмИнфо. Глава государства подписал Указ «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В целях принятия дальнейших мер в области прав человека ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Правительству Республики Казахстан:

1) утвердить План первоочередных мер в области прав человека (далее – План мероприятий), предусматривающий следующие направления работы: совершенствование механизмов взаимодействия с договорными органами ООН и специальными процедурами Совета ООН по правам человека; обеспечение прав жертв торговли людьми; права человека в отношении граждан с инвалидностью; ликвидация дискриминации в отношении женщин; право на свободу объединения; право на свободу выражения мнения; право человека на жизнь и общественный порядок; повышение эффективности взаимодействия с неправительственными организациями; права человека в области уголовного правосудия, исполнения и предупреждения пыток и жестокого обращения;

2) обеспечить реализацию Плана мероприятий;

3) ежегодно к 25 января по итогам года представлять в Администрацию Президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана мероприятий;

4) принять иные меры по реализации настоящего Указа.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан К.Токаев Нур-Султан,

Акорда, 9 июня 2021 года