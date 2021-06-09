Среда, 9 Июня 2021 17:24

АрмИнфо. При желании сторон Европейский Союз (ЕС) готов оказать техническую и методическую поддержку в процессе делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

По его словам, в последних заявлениях ЕС тоже содержится призыв к сторонам сесть за стол переговоров для уточнения границ.

"Для начала процесса делимитации и демаркации нужна не сила, а переговоры. Это важно для всех, для будущего и безопасности. Мы, ЕС, готовы поддержать этот процесс, оказать всяческую техническую и методическую поддержку. Конечно, если стороны захотят этого", - отметил К.Янкаускас сообщает АПА.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана вторглись на суверенные территории Армении по двум направлениям - в Сюнике и Гегаркунике. Азербайджанские силы вот уже практически месяц незаконно находятся на армянских территориях, бесчинствуют, терроризируют население, воруют скот у жителей, живущих на границе. Таким образом Азербайджан пытается навязать Армении начало процесса демаркации границы.