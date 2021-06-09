Среда, 9 Июня 2021 16:50

АрмИнфо. Сотрудничество в области образования, науки, культуры, спорта и молодежи занимает особое место в отношениях между Арменией и Туркменистаном. Об этом на встрече с послом Туркменистана в Армении Мухамметгельды Аязовым заявил исполняющий обязанности министра образования, науки, культуры

и спорта РА Ваграм Думанян.

Как сообщает пресс-служба ОНКСМ РА, Думанян также выразил уверенность, что реализация совместных проектов и возможность обмена опытом напрямую способствуют укреплению двусторонних отношений.

В контексте развития межвузовского сотрудничества, армянский чиновник указал важность обеспечения возможностей его устойчивого развития путем реализации совместных образовательно-исследовательских программ, а также обмена студентами и преподавателями, отметив, что 30 граждан Туркменистана в настоящее время обучаются в Армянских университетах.

Исполняющий обязанности министра также выразил готовность развивать сотрудничество в области науки путем запуска совместных исследовательских проектов с партнерскими учреждениями Туркменистана. По словам Думаняна, такое сотрудничество перспективно для реализации новых программ и инициатив в области науки.

Он также указал на важность сотрудничества в области культуры и творчества и предложил обсудить возможность организации выставок ремесел и изобразительного искусства в Армении и Туркменистане, а также подписать программу сотрудничества между правительствами двух стран в области культуры и искусства, которая была совместно разработана в 2020 году.

Думанян также обратил внимание посла на вопрос сохранения армянского культурного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, и предложил рассмотреть возможность создания группы по мониторингу для сохранения этого наследия. Он добавил, что функциями мониторинговой группы будут также фиксация нарушений, совершенные во время вооруженного конфликта, оценка масштабов гуманитарного кризиса, и выразил надежду, что в результате создание этой группы Азербайджан воздержится от уничтожения или искажения идентичности около 4000 армянских монастырей и культурных памятников на этих территориях.

В свою очередь посол Туркменистана отметил, что они уделяют большое внимание сотрудничеству с ОНКСМ РА, благодарят их за оперативную реакцию на инициативы туркменской стороны. Он коснулся совместных мероприятий двух стран, напомнив, что 5- 7 ноября 2019 году в Туркменистане прошли Дни культуры Армении, в рамках которых состоялся ряд выставок, обмен опытом и мастер-классы. Он также констатировал, что программа Дней культуры Туркменистана в Армении была запланирована на 4-6 мая 2020 г., но из-за эпидемии коронавируса была отложена. В том ключе посол выразил надежду, что программа будет реализовано в ближайшее время.

Мухамметгельди Аязов также коснулся вопросов, связанных с расширением сотрудничества между Ереванской государственной консерваторией имени Комитаса и Национальной консерваторией Туркменистана, Национальным аграрным университетом Армении и Сельскохозяйственным университет имени С. А. Ниязова, между Институтом геофизики и инженерной сейсмологии имени А. Назарова НАН РА и Институтом сейсмологии и физики Академии наук Туркменистана, а также между головными университетами двух стран.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.