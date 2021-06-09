Среда, 9 Июня 2021 14:27

АрмИнфо.Трехсторонняя рабочая группа по возобновлению экономических связей, восстановлению всех коммуникаций, разблокировке всех коммуникаций - она не про наказание.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме "Примаковские чтения" отвечая на вопрос относительной принуждения Турции к процессу разблокировки коммуникаций, на фоне наличия трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана по этому вопросу.

По его словам, это группа про восстановление нормальной хозяйственной жизни, которая существовала до 80-ых годов, когда разразилась война (в зоне Нагорного Карабаха- ред.), и которая была остановлена спустя 4 года. "Сейчас, если говорить о том, кто вел войну и воевал - вопрос этот для нас всех здравомыслящих людей закрыт. Кровопролитие закончилось. Закончилось чуть позже, чем мы предлагали сторонам. И не наша вина, что перемирие было достигнуто позже, чем могло быть достигнуто", - сказал Лавров.

В этом ключе он напомнил, что Россия была только посредником и не могла заставлять стороны - одну или другую - делать какие-то вещи. По его словам, Россия лишь убеждала, что дальнейшее кровопролитие бессмысленно и опасно, и прежде всего для того, как дальше на этой земле будут жить люди.

Лавров констатировал, что сейчас российские миротворцы выполняют свой мандат (в Нагорном Карабахе - ред). "Каких-то крупных инцидентов вообще нет. Это признаю и в Ереване, и в Баку. Отдельные мелкие шероховатости ликвидируются достаточно быстро. Да есть отдельная напряженность на отдельных участках азербайджано-армянской границы, но это не имеет отношения к Нагорному Карабаху", - сказал глава российской дипломатии, добавив, что одновременно с приостановкой боевых действий 9 ноября 2020 года, президенты договорились разблокировать все коммуникации.

Глава МИД России подчеркнул, что это был один из главных принципов, согласованных многие годы назад по линии сопредседательства минской группы ОБСЕ - России, Франции и США. Он добавил, что в развитие этой принципиальной договоренности, в январе текущего года состоялась встреча лидеров России, Армении и Азербайджана, на которой и была создана трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров, которая занимается исключительно разблокировкой коммуникаций и связей в этом регионе.

По его словам, это касается и железной дороги, и линий электропередач и много другого. "Всё это находится на столе переговоров. Там грамотно подобранные люди, которые занимаются приоритезацией маршрутов, которые должны будут быть первоочередными в плане разблокировки коммуникаций. И, конечно же, стороны учитывают интересы своих соседей ", - сказал главный дипломат России, при этом назвав нереалистичным и неправильным не учитывать мнение соседних стран - Турции и Ирана по этому вопросу.

Лавров еще раз подчеркнул, что это критически важный район, где проходят многие маршруты: стратегические - "Север-Юг", "Восток-Запад". По его словам, и здесь нужно думать не о том кого привлечь или наказать, а о том, как выстраивать отношения на долгую перспективу.

В тоже время он выразил убеждение, что результативность трехсторонней группы будет определяться тем, насколько это разблокирование будут напрямую помогать улучшать жизнь людей. "Что же касается Турции и ее роли, то как я уже сказал, в этих трехсторонних дискуссиях интересы Турции, Ирана однозначно учитываются иначе всё это разблокирование не будет иметь максимального эффекта", - сказал он.

В заключение Лавров также напомнил и о работе совместного российско-турецкого центра по мониторингу соблюдения режима прекращения огня, которое размещено на территории Азербайджана. Дипломат назвал центр полезным компонентом достигнутых договоренностей. "Он обеспечивает ощущение вовлеченности турецких коллег в этот процесс. Это стабилизирующий фактор", - подытожил Лавров.