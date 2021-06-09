Среда, 9 Июня 2021 13:01

АрмИнфо.Бывший директор СНБ Армении, кандидат в премьер-министры от блока "Честь имею" Артур Ванецян 9 июня в интервью программе "Соловьев LIVE" назвал Крым российским.

На прямой вопрос Владимира Соловьева: "Чей Крым?", Ванецян ответил "Крым наш". Последовал уточняющий вопрос: "Армянский"?, он ответил: "Вернее - ваш. Крым российский".

Как заявил Артур Ванецян, народ Крыма, более 95% населения, путем голосования заявил о желании присоединиться к России. "Воля народа на референдуме непоколебима. Воля народа Крыма на самоопределение должна всеми уважаться. И я уверен, что да, Крым российский", - сказал он.

Лидер блока провел параллели, напомнив, что в девяностых годах народ Арцаха тоже самоопределился путем референдума. "Но к сожалению волю народа Арцаха на самоопределение не поддержали, поддержала России и некоторые страна. Последняя война показала, что 3 принципа, которые легли в основе регулирования карабахского конфликта - право народов на самоопределение, территориальная целостность, отказ от применения силы и угрозы ее применения, два из них - неприменение силы и право народов на самоопределение - были нарушен", - сказал Ванецян.