Среда, 9 Июня 2021 12:53

АрмИнфо.Сутки, данные третьим президентом Армении Сержем Саргсяном и.о. премьер-министра Николу Пашиняну, еще не истекли. Давайте дождемся назначенного часа. Об этом заявил представитель предвыборного штаба блока "Честь имею", экс-министр юстиции Армении Давид Арутюнян 8 июня на пресс-конференции.

По словам Арутюняна, Серж Саргсян дал время в первую очередь, потому что избирательная кампания, проводимая властями, сопровождается публикацией очевидно лживой информации. "Мы не будем распространять недостоверные слухи, мы будем опираться на факты", - указал Арутюнян.

Накануне председатель Республиканской партии Армении, третий президент Армении Серж Саргсян ответил на обвинения и.о. премьер-министра Никола Пашиняна, якобы он проигрывал украденные у солдат деньги в <Монте-Карло>. Саргсян напомнил, что Пашинян в течение долгих лет распространял "эту ложную информацию". "И тогда я не считал необходимым отвечать им, учитывая то обстоятельство, что я был президентом, наши службы безопасности подчинялись мне и сказали бы, что вся эта информация скрывается и т.д: Он (Пашинян - ред.) несет вздор, когда говорит это. Видели, как он использует постоянно "если". Я этому моральному уроду даю 24 часа: либо он представит факт, либо я опубликую такие факты - о нем, о его семье, что общество плюнет на него. Пусть представит хоть один факт. Если не представит - уничтожу", - заявил Серж Саргсян.