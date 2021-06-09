Среда, 9 Июня 2021 12:51

АрмИнфо. Бывший директор СНБ Армении, кандидат в премьер-министры от блока "Честь имею" Артур Ванецян 9 июня в интервью Владимиру Соловьеву назвал Россию лучшим союзником для Армении.

"Россия - наш союзник и лучшего союзника у Армении быть не может. С ней мы должны иметь правильные прямые отношения. Россия не терпит лжецов, людей, которые не говорят про свои проблемы, про свои отношения прямо. И с Россией нужно считаться, Россия - не просто обыкновенная страна, Россия - это сверхдержава. И я думаю, что после прихода к власти мы должны рассмотреть вопрос о более тесном сотрудничестве с РФ, более глубоких интеграционных процессах. Нужно сделать так, чтобы отношения России и Армении стали на такой уровень, чтобы никто не мог их поменять", - заявил Артур Ванецян.