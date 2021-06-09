Среда, 9 Июня 2021 12:23

АрмИнфо. УЕФА ищет решение, позволяющее российскому спортивному обозревателю Нобелю Арустамяну осуществлять профессиональную деятельность по освещению чемпионата Европы-2020 по футболу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, касаясь вопроса аккредитации российского комментатора на ЧМ. Баку блокировали аккредитацию комментатора.

"Знаю, что УЕФА сейчас делает всё возможное, чтобы ЧЕ прошёл на 100% . Особое внимание уделяется, конечно, средствам массовой информации и аккредитации журналистов. В нынешних мировых реалиях организовать столь масштабное трансграничное спортивное мероприятиях крайне непросто", - отметила она, добавив, что Россия реализует целый комплекс мер для того, чтобы работа иностранных корреспондентов в этот период была максимально комфортной. При этом Захарова пообещал детально рассказать об этой деятельности в четверг на брифинге.

"Также знаю, что УЕФА ищет решение, позволяющее российскому спортивному обозревателю Нобелю Арустамяну осуществлять профессиональную деятельность по освещению ЧЕ по футболу. Верю, что решение будет найдено. Весь вечер вчера этим занимались. И могу вам сказать, что такого конструктивного отношения всех вовлечённых сторон давно не видела", - резюмировала Захарова в своем Telegram-канале.

Отметим, что накануне стало известно, что УЕФА заблокировала аккредитацию Арустамяна, поскольку Ассоциация футбольных федераций Азербайджана не согласовала кандидатуру россиянина. Вице-президент АФФА Эльхан Мамедов связал отказ в аккредитации Арустамяну неоднократным посещением журналистом Нагорного Карабаха.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Одним из городов, которые примут соревнования, станет Санкт-Петербург,. В рамках игр группы А, 12 июня на Бакинском Олимпийском стадионе пройдут матчи Уэльс-Швейцария, 16 - го - Турция- Уэльс и 20-го - Швейцария-Турция. А 3 июля в Баку состоится матч 1/4 финала.