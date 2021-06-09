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АрмИнфо. Совет Безопасности (СБ) ООН на совещании во вторник одобрил резолюцию, которой рекомендовал продлить на второй срок полномочия действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Как, об этом сообщил действующий председатель этого органа, постоянный представитель Эстонии Свен Юргенсон.
"Совет Безопасности ООН рекомендовал Генеральной Ассамблее ООН утвердить Антониу Гутерриша в качестве генерального секретаря ООН на второй срок с 1 января 2022 по 31 декабря 2026", - сказал он на пресс-подходе журналистам, передает ТАСС. Эстонский дипломат также сообщил, что голосование Генассамблеи ООН по кандидатуре Гутерриша, вероятно, состоится утром 18 июня.
Процесс выдвижения кандидатур на пост главы всемирной организации начался в феврале этого года, однако за несколько месяцев только Португалия направила заявку с просьбой вновь выдвинуть Гутерриша на эту должность. Полномочия по утверждению генсека ООН лежат на Генеральной Ассамблее, однако с 1950 года ГА ООН всегда одобряла рекомендованную Совбезом кандидатуру на этот пост без формального голосования
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|Кандидат в премьер-министры Армении от блока "Честь имею" Артур Ванецян назвал Крым российским
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|Уровень смертности от коронавиурса в Армении достиг 2%
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|Омбудсмен Армении раскритиковал политические силы, спекулирующие вопросом военнопленных в ходе агиткампании
|Антониу Гутерриша выдвинули на второй срок
|Автокредиты по беспрецедентным условиям от Банка ВТБ (Армения) и компании «МЕГНА»
|Минобороны Армении сообщили о приостановлении полномочий командиров двух воинских частей
|Военнослужащий-контрактник ВС РА, попавший накануне в азербайджанский плен возвращен
|Баку блокировал: Российский комментатор не получил аккредитацию на предстоящий чемпионат Европы-2020 из-за армянской фамилии
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|Армения приступает к сотрудничеству с США в области химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности
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|ACBA Bank объявил о начале бесплатных бизнес-курсов для МСП
|АраратБанк привлек $14,5 млн. по инициативе инвестиционной компании Symbiotics
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|Россия покидает регион, оставляя Турцию в качестве "наместника": Национально- демократический полюс
|Пункты Трехстороннего заявления, не касающиеся прекращения огня и гуманитарных вопросов, должны быть нивелированы: Национально-демократический полюс
|Сергей Копыркин: Российские пограничники заняли посты на наиболее чувствительных участках армяно-азербайджанской границы
|Впервые в Армении не зарегистрировано ни одного смертельного случая от COVID- 19
|Омбудсмен Армении обвинил Правительство в невыполнении своих позитивных обязательств по гарантированию нормальной жизни приграничного населения
|Власть говорит, что война заранее была проиграна. Неправда это, товарищи - Экс-генсек ОДКБ
|Сергей Пасеко: Проект обновления пассажирских вагонов ЮКЖД полностью соответствует миссии ЕАБР
|Жить в безопасности или на коленях - Пусть народ решит, в какой стране он хочет жить: Роберт Кочарян
|Гендиректор ЮКЖД: По маршруту Ереван-Батуми-Ереван будут курсировать поезда с вагонами последней модификации
|Политолог: Учения ОДКБ - звоночек России Западу, а не Азербайджану
|Посол России: Обновление подвижного состава отражает подход ЮКЖД и РЖД к выполнению своих обязанностей по концессионному договору
|Аналитик: Текущую повестку Москвы и Анкары во многом формируют евроатлантические трения Турции
|В посольстве США в Армении опровергли информацию о кулуарной встрече Линн Трейси с Николом Пашиняном в Сюнике
|Партия "Армянские орлы, единая Армения" сошла с предвыборной гонки
|Главы МИД России, Франции и Германии обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Царукян: Россия единственная страна, оказавшаяся рядом с Арменией во время войны
|Серж Саргсян: Голосуя за этого предателя, вы соглашаетесь на сдачу Арцаха, а затем и Сюника
|В МИД Армении подтвердили отставку всех замминистра иностранных дел
|Владимир Путин и Шарль Мишель обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе
|Ключевой составляющей предвыборной программы АНК станет политический праграматизм
|В Армении пройдет летняя школа франкофонии
|Президент Арцаха подписал указ о проведении летнего призыва и демобилизации
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Левон Тер-Петросян о предстоящих выборах и причинах отказа от дебатов с Пашиняном
|Никол Пашинян решил все-таки уйти в отпуск на период проведения предвыборной агиткампании
|Роберт Кочарян рассказал, почему Армения не признавала независимость Нагорного Карабаха
|В РПА напомнили Пашиняну при ком были заключены крупные оружейные контракты, поставки которых пришли на 2018 -2020 гг
|Никол Пашинян: 20 июня народ Армении должен совершить свой суд над бывшими и сегодняшними властями
|МО РА: Пресечена очередная попытка ВС Азербайджана провести инженерные работы близ Верин Шоржи
|Довести ежегодный объем инвестиций в Армению до $1 млрд. - Да легко: Кочарян
|Чавушоглу уверен: Анкара и Париж могут вместе выступить в поддержку прочного мира на Южном Кавказе
|Коньяк ARARAT Наири завоевал золотую медаль на конкурсе виски и спиртных напитков в Токио
|Грузия и Армения восстанавливают железнодорожное сообщение
|В 2020 году на программы в сфере окружающей среды Армения потратила около $12 млн.
|Офис Омбудсмена и президент Армении выступили с заявлениями в связи с началом агиткампании
|Блок "Свободная Родина" представил 12 своих целей
|Читать больше
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