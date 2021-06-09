Среда, 9 Июня 2021 11:24

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) и ООО «МЕГНА» совместно предлагают клиентам приобрести автомобили марки Renault по беспрецедентно выгодным условиям кредитования.

Компания «МЕГНА» на армянском рынке является официальным представителем автомобильной марки Renault с 2004 года, занимается продажей автомобилей и запчастей, а также гарантийным и постгарантийным техническим обслуживанием автомобилей импортируемых марок.

В рамках совместной программы автокредитования Банка ВТБ (Армения) и компании «МЕГНА» процедура оформления кредита максимально упрощена, комфортна и удобна. Заявка на автокредит подается непосредственно в автосалоне и нет необходимости посещать филиалы Банка. Решение о выдачи кредита принимается за несколько часов. Сделка купли-продажи автомобиля осуществляется непосредственно между автосалоном и клиентом, после чего клиент может уехать из автосалона на своем новом автомобиле, не дожидаясь выдачи кредита.

Автокредит оформляется с предоплатой всего от 10%, по процентной ставке 9,6%-11,6% годовых (эффективная процентная ставка 12.5%-17%). Сумма кредита составляет от 1-го до 28 млн. драмов РА. Заявку на автокредит могут подать все резиденты РА в возрасте от 21 года до 65 лет. Комиссия за рассмотрение заявки не предусмотрена (действуют иные комиссии за выдачу и обслуживания кредита).

Оформляя кредит на приобретение автомобиля, клиент получает КАСКО страхование от Банка ВТБ (Армения).

Более подробную информацию о продукте можно получить на официальном сайте Банка ВТБ (Армения) по ссылке https://www.vtb.am/ru/credits/vygodnye-usloviia-avtokreditovaniia-s-renault-armenia , в филиалах Банка или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87, а также посетив официальный сайт автосалона www.renault.am или позвонив по номеру +374 -10-24-75-99.