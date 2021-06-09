Среда, 9 Июня 2021 11:12

АрмИнфо.Журналист и комментатор Нобель Арустамян не получил аккредитацию на предстоящий чемпионат Европы - 2020. Об этом сообщил известный блогер Василий Уткин.

"Если бывает на свете скотская несправедливость, то вот она. Нобель Арустамян фактически не работает на Евро. Он не аккредитован. Нобель не аккредитован!!! Потому что добро на аккредитацию должны дать все местные оргкомитеты во всех странах. И Баку блокировал Нобеля. Который, кстати, по рождению бакинец. Что это, как не лишение человека права заниматься своей профессией по комбинированному национально-убежденческому принципу? Оргкомитет Евро в Баку, примите лучи моего ледяного презрения", - написал известный блогер Василий Уткин в своём телеграм- канале.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Одним из городов, которые примут соревнования, станет Санкт-Петербург, передает <Чемпионат>. В рамках игр группы А, 12 июня на Бакинском Олимпийском стадионе пройдут матчи Уэльс-Швейцария, 16 - го - Турция-Уэльс и 20-го - Швейцария-Турция. А 3 июля в Баку состоится матч 1/4 финала.

В Азербайджане заверили, что Арустамян не получил аккредитацию из-за многократного посещения последним Нагорного Карабаха. О каком построении мира между двумя сторонами может идти, если в Азербайджане продолжают вести армянофобскую политику, пока непонятно.