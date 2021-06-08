Вторник, 8 Июня 2021 21:37

АрмИнфо.Сегодня, 7 июня состоялась онлайн встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Министром иностранных дел Республики Сербия Николой Селаковичем.

В ходе встречи состоялся конструктивный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестке дня. Подчеркнуто обоюдное стремление сторон к дальнейшему развитию туркмено-сербских взаимоотношений по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

В данном контексте, акцентирована нацеленность двух стран на дальнейшую тесную кооперацию в политико-дипломатической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

Отмечена необходимость активизации контактов по линии МИД двух стран. Стороны договорились провести работу по развитию договорно-правовой базы взаимодействия.

Подчеркнуто, что Туркменистан и Сербия активно сотрудничают на международных площадках. Отмечен позитивный опыт взаимной поддержки кандидатур двух стран в рамках авторитетных международных организаций.

Констатирована приверженность сторон развитию экономического сотрудничества в таких направлениях, как торговля, текстильная промышленность и газохимический сектор.

Министры договорились разработать проект «Дорожной карты» двустороннего сотрудничества, который будет включать перечень конкретных мероприятий, нацеленных на дальнейшее развитие многопланового партнерства.

Выражена необходимость интенсификации двусторонних контактов по линии образования и науки, где стороны имеют солидный потенциал.