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 Вторник, 8 Июня 2021 21:15

Известная и неизвестная Армения. Несколько советов

Известная и неизвестная Армения. Несколько советов

АрмИнфо.Много лет назад, открывая для себя Армению, я понял истину - сложно, но в то же время легко любить то, что хорошо знаешь… И, да, это про Родину. Сложно - потому что у родины так много «лиц», включая плохие дороги и неразвитую транспортную инфраструктуру в регионах… А легко - потому что каждый новый шаг — это новое открытие. Оказывается, есть так много вещей, которых ты не знаешь о своей стране, так много вещей, которыми можно было бы гордиться и восхищаться.

И в первую очередь речь идет о крепостях. А их много. Мы представим лишь некоторые из них, которые вам будет интересно посетить.

Арагацотн

Помимо Амберда,здесь можно увидеть крепость Даштадем (недалеко от Талина) с ее цитаделью, крепостью, часовней, открытым водопроводом. Замок действительно был во владении женщины, что видно с первого взгляда: это небольшая, элегантная, полированная, аккуратная каменная крепость на окраине деревни.

Арарат

В Урцадзоре, на дороге, ведущей в Хосровский лес, находится крепость Тап, которую в народе называют крепостью Геворга Марзпетуни. Это довольно хорошо сохранившееся военное здание с башнями, оборонительными стенами и помещениями.

На территории Хосровского государственного лесного заповедника, на вершине неприступной горы, находится Крепость Какаваберд / Геги или Крепость Татула. Сейчас он хорошо сохранился, внутри крепости также есть церковь.

Котайк

Крепость Бжни находится в деревне Бжни. На протяжении веков он был главным оплотом провинции Ниг, контролируя входы в Бжни. Сейчас крепость полуразрушена. В крепости сохранились руины и следы многих построек, сохранилась также небольшая часть секретной подземной дороги.

Вайоц Дзор

Смбатаберд, одна из крупнейших крепостей Армении, расположена недалеко от села Артабуйнк, и с ее стен открывается чудесный вид на Вайоц Дзор. В верхней части ворот сохранились следы полыни.

Еще одна крепость, Прошаберд или Болораберд, находится в 15 км от села Гладзор. Это была резиденция династии Прошянов.

Сюник

 Багаберд, расположенный на дороге Капан-Каджаран, знаменит не только своей архитектурой или оборонным значением. 1170 г. Сельджуки Гандзака захватили Багаберд и сожгли более 10 000 рукописей, принадлежащих Татскому монастырю.

Крепость Алидзор, в 5 км от Капана (Алидзорская девственная пустыня Пресвятой Богородицы) XVIII в. был перестроен Давидом Беком, и служила главной крепостью освободительной борьбы, центром власти Армении в Сюнике. Это хорошо сохранившееся живописное сооружение в окружении богатой природы.

Примечательны также крепости Мхитар Спарапетa в Мегри и Хндзореске.

Тавуш

Крепость Бердаван находится недалеко от одноименного села, на армяно-азербайджанской границе. Это хорошо сохранившееся сооружение с цитаделью и башнями.

Лори

Еще одна достопримечательность - Лорийская крепость находится недалеко от Степанавана. Это ансамбль построек из грубого камня, с которого открывается чудесный вид на ущелье Дзорагет.

Крепость Ахтала или Крепость Пхндзаханк находится в селе Ахтала, на обочине дороги. Это примечательное сооружение, на территории также есть церковь с сохранившимися фресками.

Еще одна крепость оборонного значения - Каянберд - находится на дороге в Ахпат.

Ширак

В этом районе в Гусанагюхе есть сохранившиеся части замка. Однако посетить Черную и Красную крепости в Гюмри обязательно стоит.

Гегаркуник

Руины Спитакской крепости находятся недалеко от села Бердкунк. Он был построен в 2-1 века д н.э. и служил своей цели до 10 в. Частично сохранились стены и башни.

Армавир

В этом районе располагалась Сардарапатская крепость, от которой сейчас сохранилась часть земляной стены.

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