Вторник, 8 Июня 2021 21:14

АрмИнфо.США призывают Армению и Азербайджан как можно скорее вернуться к предметным переговорам в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ для достижения долгосрочного политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом в раговоре с журналистами заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер, находящийся с официальным визитом в Баку.

В частности он отметил, что США крайне обеспокоены последними процессами вдоль международной границы Армении и Азербайджана, в том числе "задержанием (пленением - ред.) азербайджанскими ВС 6 армянских военнослужащих" и "гибелью двух журналистов вследствие взрыва на мине" (трагедия произошла на территории подконтрольной Азербайджану и вины Армении в этом нет -ред).

"Конфликт между Арменией и Азербайджаном унес много жизней, и мы обеспокоены тем, что ситуация на границе может обостриться", - сказал он.

В этой связи и.о. зампомощника госсекретаря США, призвал стороны ускорить процесс урегулирования данного конфликта, отметив, что США считают любой шаг на недемаркированной границе Армении и Азербайджана провокационным.

"Мы отвергаем применение силы при демаркации границ и призываем стороны вернуться на свои исходные позиции, прекратить военное укрепление недемаркированной границы и установку мин", - подчеркнул он.