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 Вторник, 8 Июня 2021 20:51
Марианна Мкртчян

Марукян заверяет: Ни войной, ни с помощью внешних сил не изгнать врага с территорий Армении

Марукян заверяет: Ни войной, ни с помощью внешних сил не изгнать врага с территорий Армении

АрмИнфо.Лидер партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян призвал к солидарности, национальному согласию  и консолидации усилий против врага.

Так, в беседе с журналистами в ходе предвыборной агитации в административном районе Малатия-Себастия в Ереване 8 июня кандидат в премьер-министры Эдмон Марукян выразил надежду, что в течение 12 дней агитации, в ходе встреч с гражданами они смогут донести до граждан то, что они хотят сделать. При этом он призвал все политические силы в Армении прекратить создавать разделительные линии в обществе и увеличивать напряженность.

Вместе с тем лидер "Просвещенной Армении" констатировал, что первый же день агитации показал, что призыв к солидарности в обществе

воспринимается положительно, так как история показала, что когда в Армении царит внутренний раздор, она теряет свою государственность. "Практически все участвующие в предвыборной гонке политические силы заняты тем, что оскорбляют друг друга, поэтому  они не могут стать стержнем Правительства национального согласия. Таким центром может стать только партия "Просвещенная Армения", которая никогда не была сторонницей ненависти", - подчеркнул глава партии и обратился к тем 45% не определившихся избирателей, призвав их отдать голоса их партии.

При этом Марукян убежден, что 45% избирателей - это те, кто не поддерживает ни один из полюсов, оскорбляющих сегодня друг друга. "Если этого не произойдет, то будет то, о чем вчера сказал первый президент Армении Левон Тер-Петросян: 21 июня каждый выведет своих сторонников на улицы и объявит, что победили они. Проведение же второго тура означает, что страна будет переживать потрясения еще 20 дней, еще 20 дней враг может продвинуться на нашу территорию. То есть ни к чему хорошему это не приведет", - считает кандидат в премьеры.

Касаясь внешней политики партии в случае победы на предстоящих выборах, Марукян заверил, что возглавляемая им партии и словами, и делами демонстрирует способность вести сбалансированную внешнюю политику.

Он также назвал очевидным тот факт, что войной нельзя изгнать врага с территории Армении. "Это нужно сделать путем переговоров. Вместо переговоров глава МИД подает в отставку, вместе с ним и 4 его заместителя. У нашей партии есть потенциал для ведения переговоров",

- сказал Марукян, также назвав абсурдным мнение, что врага можно вывести с помощью внешних сил. Он также считает, что именно несбалансированная внешняя политика властей РА, привела к той ситуации, в которой сегодня находится Армения.

"Жизнь показала,                                что с помощью Франции этого не удалось, с помощью

ОБСЕ не удалось,                                с помощью России не удалось,  с помощью ОДКБ не

удалось. Внешние                                силы видят, что нынешние власти мечутся из стороны в

сторону и ничего                                не делают. Разница между нашими переговорами и тем,

что есть сейчас,                                будет в том, что мы будем иметь переговорщика,

который не покинет свой окоп. Мы увидели результаты их переговоров. Результатов наших переговоров еще никто не видел. Мы, будучи оппозицией, добились немалого на европейских площадках", - отметил Марукян, добавив, что в качестве партнеров в этом вопросе его партия, в первую очередь, будет рассматривать те силы, которые пройдут в парламент, а потом уже те, которые наберут меньше голосов.

Кандидат в премьеры Армении также указал необходимость обустройства более 500 км границы с использованием современных технологий. "На дворе 21-ый век. Необязательно, чтобы на каждом метре 24 часа стоял солдат. Можно установить устройства и системы видео наблюдения по всему периметру границы" - заверил Марукян.

Касаясь заявлений и обещаний и.о. премьер-министра РА,  он заметил,

что Пашинян уже три года говорит о привлечении к ответственности, но

никто, ни за что до сих пор не ответил. "Ни один коррупционер не

ответил. Кто-нибудь ответил за жертвы в войне, в том числе бывший

министр обороны? Наша фракция предложила создать паритетную комиссию для изучения обстоятельств войны, но ни одна политическая сила с этим не согласилась. Мы обещаем создать такую группу, чтобы армянский

народ больше не совершал ошибок", - подытожил оппозиционер.


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