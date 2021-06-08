Вторник, 8 Июня 2021 20:50

АрмИнфо. Лидер блока "Айастан" ("Армения"ред.), второй президент Армении Роберт Кочарян 8 июня на встрече с жителями Сисиана не стал раскрывать причина закрытия фонда "Линси", финансируемого американским предпринимателем армянского происхождения Кирком Кркоряном. "К сожалению средства в размере 200 млн. долларов переданы Калифорнийскому университету Лос- Анджелеса (UCLA), при мне эти суммы поступили бы в Армению", - заявил он.

По словам Кочаряна, в свое время Кркорян поинтересовался, чем может помочь Армении. Второй президент указал на дорожное строительство, сферу образования. В результате, по его словам, в годы его президентства, на осуществления ряда программ меценат направил примерно 220 млн. долларов США.

Уже после президентства Кочаряна, в 2011 году (президентом был Серж Саргсян), фонд решением Кркоряна, был расформирован.

Фонд "Линси" был создан в 1989 году. В течение почти 22-ух лет своей деятельности Фонд израсходовал на благотворительные цели $1,1 млрд., причем половина этих средств была направлена на армянские программы, которые осуществлялись в США, Ливане и в Армении.

Половина от 200 млн. долларов будет направлена на сферу медицинских исследований, а остальную часть UCLA использует на реализацию благотворительных программ на территории США. На средства фонда в Армении были построены дороги, тоннели, мосты, порядка 3600 квартир.

Кроме того, были отремонтированы различные музеи, в том числе, хранилище древних рукописей <Матенадаран>, а также улицы и центральная площадь Еревана.