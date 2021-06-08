Вторник, 8 Июня 2021 20:46

АрмИнфо.Один из лидеров партии "Национально-консервативное движение 5165" Арсен Григорян подверг резкой критике заявления и.о. премьер-министра РА, лидера партии Гражданский договор Никола Пашиняна об армянской армии.

Так, Григорян реагируя на нелестные заявления Пашиняна о том, что якобы в предыдущие годы армия голодала, а солдаты набрасывались на конфеты, которые им бросали, в частности отметил: "Оккупировавший кресло премьер-министра РА Никол Пашинян не гнушается распространять во время своей агитационной кампании отвратительные и недопустимые тезисы, буквально унижающие Вооруженные силы Армении и солдата. В своем следующем антиправительственном выступлении он заявил, что перед приходом к власти армянский солдат "выцарапывали с полу брошенные уму конфеты". Этот человек готов уничтожить даже самое святое, чтобы набрать максимальное количество голосов с помощью популистских устремлений".

При этом Григорян отметил, что в ответ на заявление индивида, захватившего кресло премьера Армении, они публикуют фотографии, сделанные с приграничных позиций ВС Армении, где пограничники Национальной армии спали на влажной земле в палатках самодельно сооруженных из полиэтиленовых пакетов.

"Мы не публиковали, вы заставили нас сделать это. А теперь посмотрите на то, как вы содержите нашу армию. Армянские солдаты, "выцарапывающие конфеты", теперь пытаются "нацарапать" пакет на голову", - отметил Григорян, выложив соответствующие кадры с передовой.