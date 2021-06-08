Вторник, 8 Июня 2021 20:42

АрмИнфо.Сотрудники Управления уголовного розыска Отделения Полиции административного района Малатия- Себастия обнаружили оружие и боеприпасы, которые незаконно хранились в одном из производственных цехов на проспекте Исакова.

Как сообщает пресс-служба Полиции РА, оружие было привезено из Арцаха в октябре прошлого года. В частности сотрудниками были выявлены автомат Калашникова, пистолет Макарова, свыше 500 патронов различного калибра, 4 гранаты РГД, глушители и др.

Назначена судебно-баллистическая экспертиза. Выясняются обстоятельства. "Призываем во избежание уголовной отвественности добровольно сдать незаконное оружие и боеприпасы в полицию", - говорится в официальном сообщении Полиции РА