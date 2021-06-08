Вторник, 8 Июня 2021 17:46

АрмИнфо. Как добиться успеха в бизнесе, правильно управлять и контролировать расходы? ACBA Bank уже седьмой год проводит бесплатные бизнес-тренинги, предоставляя участникам не только знания, необходимые для управления и развития бизнеса, но и собственный опыт.

«Основная цель – рассказать нашим партнером и поделиться международным опытом в сфере управления и развития МСП. Мы считаем себя не только компанией, оказывающей финансовые услуги, но и хорошим партнером, который готов делиться своими знаниями и опытом. Если клиент может создавать ценность в Республике Армения, это приносит пользу экономике, а выигрываем все мы. Мы инвестируем в такую ​​серьезную сферу как обучение уже много лет и довольны результатами», - сказал Арсен Мелконян, заместитель генерального директора Банка по направлению Business Bank.

ACBA Bank первым в банковской системе Армении предлагает бесплатное бизнес-обучение для малых и средних предприятий, поддерживая развитие местного бизнеса.

Подробности в видеоматериале

https://www.youtube.com/watch?v=RKxJ7HZ-4o4&t=1s