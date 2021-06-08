Вторник, 8 Июня 2021 16:58

АрмИнфо. Компания Symbiotics, являющаяся ведущей платформой для доступа к рынку импакт-инвестирования, направила АраратБанку средства в размере $14,5 млн., полученные от размещения облигаций устойчивого развития.

Дочерняя компания французского «Agence Française de Développement Group» - компания Proparco, специализирующаяся в финансировании частного сектора, приобрела от общего размера размещения облигаций на сумму 5 млн доларов США. «Мы надеемся при их поддержке выпустить в ближайшие месяцы больше «зеленых» и «устойчивых» облигаций и призвать европейских инвесторов увеличить свои инвестиции в сфере стабильного финансирования», -отметили в пресс-службе Symbiotics.

Поступления от размещения облигаций устойчивого развития пойдут на финансирование как социальных, так и "зеленых" кредитов, в соответствии с установленными критериями. С помощью социальных кредитов, микропредприятия и МСП будут способствовать созданию новых рабочих мест и продвижению бизнес-среды в стране, а «зеленые» кредиты будут предоставляться для развития возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, эко-зданий и экологически чистых транспортных средств.

«Этим выпуском облигаций устойчивого развития АраратБанк демонстрирует свою приверженность к продвижению стабильного финансирования, размещения экологически и социально выгодных кредитов. Поступления от размещения облигаций устойчивого развития будут использованы для финансирования проектов, способствующих созданию рабочих мест и развитию экономики, а также проектов направленных на борьбу по предотвращению изменения климата», - сказал инвестиционный директор Symbiotics Даниэль Шрибер.

«Придерживаясь подходу «устойчивое развитие в долгосрочном периоде», АраратБанк отмечает важность финансирования и инвестиций, благоприятных для создания процветающего и устойчивого будущего для общества и предпринимательства, отдавая приоритет финансированию таких проектов, которые в долгосрочной перспективе сделают города и общины экологически безвредными и безопасными", - сказал председатель правления АраратБанка Мгер Ананян.

«Мы рады поддержать такого известного игрока, как Symbiotics, в деле становления такого инновационного и инклюзивного инструмента, как облигации устойчивого развития для АраратБанка в Армении. Необходимо выпустить больше «зеленых» и социальных облигаций для развивающихся рынков. Этот проект полностью соответствует приоритетам и климатической стратегии Proparco», - сказал генеральный директор Proparco Грегори Клементе.

Эти облигации выпущены через платформу размещения облигаций, которая спонсируется со стороны инвестиционной компании Symbiotics (Micro, Small & Medium Enterprises Bonds S.A.), в рамках ее концепции устойчивого развития, социального и экологического обеспечения. Платформа была сертифицирована компанией «DNV GL» в декабре 2019 года.

Облигации стабильности прошли листинг на Люксембургской фондовой бирже «зеленых» облигаций на Платформе устойчивых облигаций. Средства, полученные от устойчивых облигаций, были полностью направлены в АраратБанк в виде первичного, необеспеченного кредита со сроком погашения 4 года.

О компании Symbiotics

Symbiotics, ведущая платформа для доступа к рынку эффективного инвестирования, предоставляет финансирование на развивающихся и приграничных рынках для микропредприятий и МСП, домохозяйств с низким и средним доходом. С 2005 года инвестиционная компания Symbiotics разработала и заключила более 4000 сделок на общую сумму более $5,5 млрд. для более чем 450 компаний, работающих на более чем 90 развивающихся и приграничных рынках. Средства были инвестированы в более чем 25 валютных поручений и реализованы более чем 50 сторонними специалистами по управлению фондами, создавая растущую экосистему и рынок для аналогичных операций. Подробнее на symbioticsgroup.com.

Об АраратБанке

Открытое акционерное общество "АраратБанк" создано в 1991 году. АраратБанк предоставляет инновационные высококачественные банковские услуги как физическим, так и юридическим лицам, используя современные технологии, создавая уникальную бизнес-культуру во взаимоотношениях между банком и клиентом.

Обладая лучшим опытом корпоративного управления и инновационными банковскими технологиями, банк имеет 53 филиала по всей территории республики. АраратБанк активно работает в реальном секторе экономики Армении, в частности, в сфере кредитования МСП. АраратБанк сотрудничает с 17 авторитетными международными финансовыми институтами.

Из года в год регистрируя стабильный рост финансовых показателей, банк занимает уникальное положение в банковской системе Армении. Так, в результате его деятельности по состоянию на 1 квартал 2021 года общие активы банка составили 501,8 млн долларов США. Кредитные вложения в структуре прибыльных активов составили 281,2 млн долларов США, из которых 54,8% кредитного портфеля приходится на корпоративное кредитование (154,1 млн долларов США) и 47,7% - на розничное кредитование (134,1 млн долларов США).

Общие обязательства банка в отчетном периоде составили 426,3 миллиона долларов. Около 30,0% или 127,8 млн долларов США приходится на долю средств, привлеченных по международным программам, 23,5% или 100,3 млн долларов США - на срочные вклады, 22,4% или 95,3 млн долларов США - на средства до востребования. В первом квартале 2021 года банку удалось зафиксировать рост срочных депозитов на 12,9 млн долларов (14,8%).

Совокупный капитал банка увеличился с 73,2 миллиона долларов в прошлом году, достигнув 75,5 миллиона долларов. Чистая прибыль за первый квартал 2021 года составила 3,4 миллиона долларов. В первом квартале банк обеспечил показатель достаточности капитала на уровне 14,73% и общую ликвидность - на уровне 27,49%.

О компании Proparco

Proparco, дочерняя компания Agence Française de Development Group, специализируется на финансировании частного сектора. Более 40 лет компания содействует устойчивому экономическому, социальному и экологическому развитию, финансируя и содействуя действующим предприятиям, а также финансовым учреждениям в Африке, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

Компания ставит акцент на основные сферы развития: инфраструктура, в основном возобновляемая энергетика, агробизнес, финансовые учреждения, здравоохранение и образование.

Целью ее деятельности является усиление вклада частных игроков в реализацию Целей устойчивого развития, принятых международным сообществом в 2015 году. С этой целью Proparco финансирует компании, деятельность которых способствует созданию рабочих мест, получению достойного дохода, обеспечению товаров и услуг первой необходимости, а также борьбе с изменением климата.

Подробнее на www.proparco.fr/en и @Proparco.