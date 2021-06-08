Вторник, 8 Июня 2021 14:24

АрмИнфо.Партия "Национально-демократический полюс" рассматривает Трехсторонне заявление от 9 ноября 2020 года в качестве соглашения о перемирии, в связи с чем, пункты, не касающиеся прекращения огня и гуманитарных вопросов, должны быть нивелированы. Об этом заявил член совета Национально-демократического полюса Ваге Гаспарян 8 июня на пресс-конференции.

По его словам, стороны должны вернуться на исходные позиции на момент ноября 2020 год, затем должна произойти деоккупация районов Шуши и Гадрута. Только после этого, как пояснил член партии, возобновиться переговоры под эгидой МГ ОБСЕ на предмет мирного урегулирования карабахского конфликта. При этом, как считает Гаспарян, вопроса Арцаха, как такого, не существует, - он является частью Армянского вопроса и его надо рассматривать в контексте восстановления территориальной целостности Армении