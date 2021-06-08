Вторник, 8 Июня 2021 13:05

АрмИнфо.Впервые с момента вспышки коронавирусной инфекции в Армении за минувшие сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, за прошедший день в стране было проведено 3 067 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 73 граждан. При этом выздоровело 105 человек.

Фактическое лечение на данный момент получают 3 122 пациента.

По положению на 11:00 8 июня в Армении в общей сложности было зарегистрировано 223 285 случаев заражения коронавирусом (20,1%), выздоровело - 214 609 человек (96,1%), летальных исходов - 4 463 (1,9%). Общее число граждан, сдавших тест на COVID-19 достигло 1 108

066.