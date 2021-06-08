Вторник, 8 Июня 2021 12:52

АрмИнфо.Основной причиной проблем, связанных с государственными границами Республики Армения заключается в том, что Правительство не ставит в основу обсуждений и решений права приграничных жителей, и права человека в целом. Об этом говорится в заявлении Защитника прав человека Армении Армана Татояна.

"Поэтому Правительство Армении проваливает свои позитивные обязательства, допуская недопустимые ошибки по вопросу прав своих граждан, прежде всего в гарантировании нормальной жизни приграничного населения.

Нельзя обсуждать вопросы, связанные с государственными границами только с политической и военной точки зрения, и уж тем более обусловленной последствиями войны и в условиях антиармянской политики властей Азербайджана", - сказал Омбудсмен РА.

При этом Татоян подчеркнул, что в основе должны лежать права человека и в первую очередь приграничного населения, нормальные условия жизни приграничного населения (права на жизнь, собственность, достойное и безопасное проживание, стремление к счастью и другие).

"Мы сильны на этих позиций и на международной арене. Если так продолжиться, недостатки и неудачи только увеличатся. Не нужно забывать, что одним из обязательных международных принципов делимитации является демократия, права человека и верховенство закона", - подытожил Омбудсмен Армении.