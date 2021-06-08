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АрмИнфо. Серия грубых ошибок действующей власти довела страну до поражения, заявил 8 июня на митинге в Горисе Сюникской области генерал-полковник, бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров.
"Они говорят, что эту войну невозможно было выиграть, что она наверняка, заранее была проиграна. Неправда это, товарищи. Серия грубых ошибок довела страну до поражения, самая главная ошибка в том, что Армия обороны не была приведена в полную боевую готовность", - заявил он.
Так, по словам Хачатурова, если бы армия была приведена в полную боевую готовность: заняла рубежи и позиции, если бы все войска были рассредоточены - начало было бы совсем другим. "И контрудар, который провели в направлении Лялятепе никому не нужный, неподготовленный контрудар. Столько грубейших ошибок довели до поражения. Даже ослабленная за 3 года армия могла одержать победу или в самом худшем случае остановить противника на дальних рубежах армянской границы. Во всяком случае не здесь, не Севлич, не Капан", - сказал генерал-полковник.
По его словам, армянский народ хотят напугать тем, что придет новая власть и сразу начнется война. Между тем, новые руководители больше всех войны не хотят. "Они знают, что такое война. Они теряли друзей, они сделают все, чтобы не было войны", - завил он.
При этом, по как считает Хачатуров, власть довела страну до войны. Между тем, войны вообще не должно было бы быть. "Власть сменится, у Армении есть будущее. Просто после смены власти надо набраться терпения, упорно работать", - заявил он.
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|Сергей Копыркин: Российские пограничники заняли посты на наиболее чувствительных участках армяно-азербайджанской границы
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|Омбудсмен Армении обвинил Правительство в невыполнении своих позитивных обязательств по гарантированию нормальной жизни приграничного населения
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|Ключевой составляющей предвыборной программы АНК станет политический праграматизм
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|Левон Тер-Петросян о предстоящих выборах и причинах отказа от дебатов с Пашиняном
|Никол Пашинян решил все-таки уйти в отпуск на период проведения предвыборной агиткампании
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|Никол Пашинян: 20 июня народ Армении должен совершить свой суд над бывшими и сегодняшними властями
|МО РА: Пресечена очередная попытка ВС Азербайджана провести инженерные работы близ Верин Шоржи
|Довести ежегодный объем инвестиций в Армению до $1 млрд. - Да легко: Кочарян
|Чавушоглу уверен: Анкара и Париж могут вместе выступить в поддержку прочного мира на Южном Кавказе
|Коньяк ARARAT Наири завоевал золотую медаль на конкурсе виски и спиртных напитков в Токио
|Грузия и Армения восстанавливают железнодорожное сообщение
|В 2020 году на программы в сфере окружающей среды Армения потратила около $12 млн.
|Офис Омбудсмена и президент Армении выступили с заявлениями в связи с началом агиткампании
|Блок "Свободная Родина" представил 12 своих целей
|"Джавахкская диаспора России" обратилась к джавахкцам и всем соотечественникам, имеющим право голоса
|Прогноз: Если "бывшие" не совершат переворот, из Франции последуют более жесткие шаги
|Участие правительственной делегации Tуркменистана в Петербургском международном экономическом форуме 2021
|Блок "Айастан" не против открытия региональных коммуникаций, но не за счет ограничений государственного суверенитета Армении
|За сутки в Армении зарегистрировано всего 32 новых случая заражения коронавирусом, выздоровел - 141 человек
|СНБ Армении раскрылa дело о госизмене, совершенное организованной группой
|Политик: Армения не имеет права не замечать протянутую Францией руку помощи
|К началу лета в Армении вакцинировалось от коронавируса 46 503 человека
|Госаппарат отдыхает - В предвыборный период значительная часть армянских госчиновников взяла отпуск
|Никол Пашинян назначил вице-губернаторов Арагацотна, Гегаркуника и Вайоц дзора
|В Армении стартовала предвыборная кампания по - СНБ выступила с предупреждением
|Серж Саргсян: Расколотый народ не в состоянии поддержать армию и стать опорой, обеспечивающей безопасность
|Азербайджанские военные продолжают бесчинствовать на территории Армении
|Копыркин ознакомился с повседневной деятельностью отдельной группы 102-ой РВБ в Горисе и авиационной группы российских миротворцев в Сисиане
|MPG: 23% опрошенных высказались "за" то, чтобы взять в плен азербайджанских ВС в Гегаркунике и Сюнике
|MPG: Больше половины жителей Армении недовольны экономическим положением
|MPG: Опрос показал сокращение разрыва между основными соперниками на выборах в парламент Армении - Пашиняном и Кочаряном
|МО Армении: ВС Азербайджана неоднократно пытались инициировать укрепительные работы на территории Республики Армения на пограничной линии
|ЕС официально закрыл свое воздушное пространство для Белоруссии
|О балете нельзя рассказывать, его нужно смотреть - Ушел из жизни артист балета, балетмейстер Вилен Галстян
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