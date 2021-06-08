Вторник, 8 Июня 2021 12:31

АрмИнфо. Серия грубых ошибок действующей власти довела страну до поражения, заявил 8 июня на митинге в Горисе Сюникской области генерал-полковник, бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров.

"Они говорят, что эту войну невозможно было выиграть, что она наверняка, заранее была проиграна. Неправда это, товарищи. Серия грубых ошибок довела страну до поражения, самая главная ошибка в том, что Армия обороны не была приведена в полную боевую готовность", - заявил он.

Так, по словам Хачатурова, если бы армия была приведена в полную боевую готовность: заняла рубежи и позиции, если бы все войска были рассредоточены - начало было бы совсем другим. "И контрудар, который провели в направлении Лялятепе никому не нужный, неподготовленный контрудар. Столько грубейших ошибок довели до поражения. Даже ослабленная за 3 года армия могла одержать победу или в самом худшем случае остановить противника на дальних рубежах армянской границы. Во всяком случае не здесь, не Севлич, не Капан", - сказал генерал-полковник.

По его словам, армянский народ хотят напугать тем, что придет новая власть и сразу начнется война. Между тем, новые руководители больше всех войны не хотят. "Они знают, что такое война. Они теряли друзей, они сделают все, чтобы не было войны", - завил он.

При этом, по как считает Хачатуров, власть довела страну до войны. Между тем, войны вообще не должно было бы быть. "Власть сменится, у Армении есть будущее. Просто после смены власти надо набраться терпения, упорно работать", - заявил он.