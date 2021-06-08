Вторник, 8 Июня 2021 12:25

АрмИнфо.Для Евразийского банка развития большая честь участвовать в организации поставки новых, современных, красивых пассажирских вагонов для компании "Южно-Кавказская железная дорога".

Об этом 8 июня на торжественном мероприятии в Ереванском железнодорожном вокзале по отправке в первый тестовый рейс новых пассажирских вагонов, приобретенных компанией "Южно-Кавказская железная дорога" на Тверском вагоностроительном заводе заявил Исполнительный директор дирекции по транспорту и инфраструктуре ЕАБР Сергей Пасеко.

"Это проект, который полностью соответствует миссии ЕАБР. Он направлен на улучшение развития ключевой транспортной инфраструктуры Армении. Способствует дальнейшему развитию интеграционных связей Армении. Но, что самое главное, он направлен на улучшение качества услуг по перевозке пассажиров, что в свою очередь повышает качество жизни для граждан Армении", - сказал Пасеко.

В свою очередь заместитель начальника департамента пассажирских перевозок РЖД Кирилл Корнилин поблагодарил руководство РА за пристальное внимание к железнодорожной отрасли. "Несмотря на сложную ситуацию 2020 года, связанную с пандемией коронавируса, показатели работы ЮКЖД находятся в управляемых параметрах и стабильны. А если говорить о достижениях 12-летней истории взаимодействия, то здесь показатели уникальны. Пассажирооборот вырос почти в 2,5 раза, в 130 раз выросла продажа билетов через электронные сервисы, повысилась эффективность использования подвижного состава", - сказал Корнилин, добавив, что теперь еще пассажиры получат абсолютно новый продукт с новым качеством. Он констатировал, что такие же вагоны, которые сегодня получила Армения, курсируют на территории РФ по самым напряженным и пассажираемким направлениям, и все пассажиры, пользующиеся этими вагонами, отмечают высокий уровень их комфорта.

А директор по сбыту ОАО "Тверской вагоностроительный завод" Василий Пронин отметил, что для него большая честь представлять вагоны завода в Ереване. "Больше спасибо, что вы сделали выбор в пользу наших вагонов. Мы приложили все усилия, чтобы в кротчайшие сроки выполнить этот заказ. Он для нас очень важный и знаковый, надеемся на продолжение нашего сотрудничества. Продукция "Трансмашхолдинга" очень обширная, надеюсь, она найдет дальнейшее достойное применение на вашей земле", - заключил Пронин.

Отметим, что сегодня, 8 июня с Ереванского железнодорожного вокзала в первый тестовый рейс отправились новые пассажирские вагоны, приобретенные компанией "Южно-Кавказская железная дорога" на Тверском вагоностроительном заводе (входит в состав "Трансмашхолдинга"). Компания приобрела 27 пассажирских вагонов, 20 из которых уже поступили в ее распоряжение. Еще 7 вагонов будут поставлены до конца июня. Новый подвижной состав - это самая современная серийная продукция Тверского вагоностроительного завода, который входит в состав Трансмашхолдинга. В вагонах появилась возможность размещения сервисной зоны с установкой вендинговых автоматов и кофе-машин. Они оборудованы туалетными комплексами с душевой кабиной и пурифайерами для питьевой воды. Все места в пассажирских вагонах оснащены розетками или разъемами USB.

В двухместных купе вагонов модели 61-4517 будут установлены телевизоры. В соответствии с пожеланиями ЮКЖД, в обивке спальных мест использована особая цветовая гамма.

Вагоны будут эксплуатироваться на маршрутах Ереван - Тбилиси и Ереван

- Батуми.

Долгосрочный инвестиционный кредит для оплаты заказа ЮКЖД предоставил Евразийский банк развития (ЕАБР). Банк предоставил средства в российских рублях в объёме до 1,2 млрд сроком на восемь лет. Южно-Кавказская железная дорога является концессионером армянской железной дороги с 2008 года, за этот период в инфраструктуру страны было инвестировано более $300 млн.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.