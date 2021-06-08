Вторник, 8 Июня 2021 12:20

АрмИнфо.Лидер блока "Айастан" ("Армения" ред.), второй президент Армении Роберт Кочарян считает, что по итогам предстоящих внеочередных выборов в парламент армянский народ решит - и далее жить на коленях или жить ему в безопасной стране. Об этом он заявил 8 июня на митинге в Горисе Сюникской области.

Для того, чтобы сделать правильный выбор, Кочарян предлагает сделать три вещи: отключить все провластные СМИ и передать бумаге основные вызовы, с которыми столкнулась Армения, и которые требуют немедленного решения. Он убежден, что на первом месте будут вопросы безопасности. "Избиратель, следующим шагом, задаст себе вопрос - а сможет ли действующая власть решить вопросы в этом направлении. Уверен, что - нет. Поскольку именно эта власть - автор и источник этих проблем, и она же ответственна за ситуацию с потерей территории и с армией", - сказал он.

Действующую власть Кочарян обвинил также за обнуление инвестиций, спад в экономике и массовую миграцию из страны. "Они продолжают разделять общество по признаку "прежних" и "нынешних", "белых" и "черных". Эта политика будет продолжена", - отметил второй президент.

Третьим шагом Кочарян предлагает взять список политсил, участвующих в выборах и задаться вопросом: кто из них имеет достаточный опыт, волевые качества и решимость для того, чтобы решить эти проблемы. "Мы считаем, что этой силой являемся мы. Дайте нам возможность работать, и вы не ошибетесь", - заключил Роберт Кочарян.