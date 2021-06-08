Вторник, 8 Июня 2021 12:18

АрмИнфо. Новые вагону соответствуют всем требованиям безопасности, комфорта и вообще всем требованиям, которые вообще возможны на сегодняшний день.

Об этом 8 июня на торжественном мероприятии в Ереванском железнодорожном вокзале по отправке в первый тестовый рейс новых пассажирских вагонов, приобретенных компанией "Южно-Кавказская железная дорога" на Тверском вагоностроительном заводе заявил генеральный директор компании ЮКЖД Алексей Мельников.

По его словам, это вагоны последней модификации, которые на сегодняшний день выпускаются на пространстве 1520 - на пространстве СНГ. "Мне приятно, что именно мне выпала честь представлять эти вагоны. Они действительно замечательные и уверен, наши пассажиры в полной мере на себе ощутят весь тот комфорт, который мы в состоянии им предложить", - сказал Мельников.

При этом глава ЮКЖД подчеркнул, что этот поезд уже 15 числа пойдет по маршруту Ереван-Батуми-Ереван, а продажа билетов начнется с 10 июня. По его словам, каждый желающий может воспользоваться услугами железнодорожного транспорта и поехать на поезде в Батуми. "ЮКЖД на протяжении всех 12 лет своей работы делала действительно многое, чтобы обеспечить безопасность движения поездов, провести замену подвижного состава, выполнить ремонтные работы и вот наконец, дошло время и до замены пассажирских вагонов. Это знаковое событие. Новые вагоны, новая страница в истории пассажирских перевозок Республики Армения", - сказал Мельников, добавив, что они со своей стороны сделают всё, чтобы человек садясь в поезд, понял, что отдых начинается уже с поезда, не на море - а в вагоне.

Вместе с тем он подчеркнул, что они продолжат деятельность, направленную на улучшение работы ЮКЖД. "В следующем году запланировано приобретение еще одного электропоезда, а в текущем году мы с вами получим еще два электропоезда ЭП2Д, которые до конца лета будут здесь на маршруте в Республике Армения", - подытожил Мельников, выразив надежду, что совместно сотрудничество будет очень долгим.

Отметим, что сегодня, 8 июня с Ереванского железнодорожного вокзала в первый тестовый рейс отправились новые пассажирские вагоны, приобретенные компанией "Южно-Кавказская железная дорога" на Тверском вагоностроительном заводе (входит в состав "Трансмашхолдинга"). Компания приобрела 27 пассажирских вагонов, 20 из которых уже поступили в ее распоряжение. Еще 7 вагонов будут поставлены до конца июня. Новый подвижной состав - это самая современная серийная продукция Тверского вагоностроительного завода, который входит в состав Трансмашхолдинга. В вагонах появилась возможность размещения сервисной зоны с установкой вендинговых автоматов и кофе-машин. Они оборудованы туалетными комплексами с душевой кабиной и пурифайерами для питьевой воды. Все места в пассажирских вагонах оснащены розетками или разъемами USB.

В двухместных купе вагонов модели 61-4517 будут установлены телевизоры. В соответствии с пожеланиями ЮКЖД, в обивке спальных мест использована особая цветовая гамма.

Вагоны будут эксплуатироваться на маршрутах Ереван - Тбилиси и Ереван

- Батуми.

Долгосрочный инвестиционный кредит для оплаты заказа ЮКЖД предоставил Евразийский банк развития (ЕАБР). Банк предоставил средства в российских рублях в объёме до 1,2 млрд сроком на восемь лет. Южно-Кавказская железная дорога является концессионером армянской железной дороги с 2008 года, за этот период в инфраструктуру страны было инвестировано более $300 млн.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.