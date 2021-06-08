Вторник, 8 Июня 2021 12:17

АрмИнфо. Анонсированные учения ОДКБ в Армении, судя по всему, являются ответом Москвы на интерес, проявляемый коллективным Западом в отношении Армении, в целом, и к текущей ситуации на границах Армении, в частности. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Роберт Гевондян.

3 июня пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов сообщил журналистам о готовящемся к проведению в текущем году в Армении специальных военных учений <Гром-2021>. "В ходе учений в два этапа будут отработаны практические действия с задействованием бронетехники, специального автотранспорта, авиации, беспилотных летательных аппаратов, служебно-розыскных собак. 1-3 июня в Армении состоялись штабные переговоры по подготовке к учебным маневрам, которое предусматривает формирование сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ", - отметил Зайнетдинов.

"С высокой долей вероятности могу предположить, что таким образом ОДКБ пытается продемонстрировать Западу собственную дееспособность, а также то, что Армения является его неразрывной частью. Иными словами, таким образом, ОДКБ стремится окончательно прояснить Западу, что военные проблемы Армении, ее проблемы с безопасностью должны решаться исключительно в его рамках", - подчеркнул он.

Согласно Гевондяну, в текущих процессах вокруг Армении и Азербайджана все внешние заинтересованные игроки пытаются реализовать собственные интересы по максимуму. И в ответ на стремление Запада к наращиванию в Армении посредством Франции активности, Россия, в данном случае посредством ОДКБ пытается удержать свои позиции основного игрока в Армении. Суть и общий контекст происходящего политолог видит именно в данном процессе.

Отвечая на вопрос, не являются ли учения ОДКБ попыткой демонстрации силы Азербайджану, чьи Вооруженные силы по-прежнему находятся на территории страны- члена ОДКБ Армении, политолог отметил, что ожидать от Организации подобного демарша не приходится. В этом свете, он сослался на недавнее заявление многолетнего генсека ОДКБ Николая Бордюжи, который фактически исключил полноценное задействование Организации в отношении стран постсоветского пространства. В этом свете, по его оценкам, "Гром" в Армении будет касаться Азербайджана и его агрессивных действий в отношении Армении по минимуму.

"С учетом изложенного выше, представляется, важным задуматься чего в этой ситуации требуют, собственно, интересы Армении. В частности, насколько этим интересам соответствует "Гром" ОДКБ на нашей территории и отвечает ли он уже озвученным ожиданиям Еревана от этой организации. Думаю, что все это должно привести к уточнению интересов Армении в данном конкретном случае между ожиданиями от ОДКБ и от коллективного Запада", - подытожил политолог.