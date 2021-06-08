Вторник, 8 Июня 2021 11:26

АрмИнфо. В посольстве США в Армении опровергли циркулируемую в СМИ информацию относительно целей визита американского посла Линн Трейси в Сюникскую область.

Так, в заявлении дипломатического представительства, в частности говорится: "В последние недели мы видели в нескольких публикациях ошибочные сообщения об апрельском визите посла Линн Трейси в Сюникскую область. Ее поездка в регион не была связана с визитами каких-либо других официальных лиц, и посол не встречалась и не разговаривала с премьер-министром Пашиняном или президентом Саркисяном в Сюнике.

Как мы заявляли ранее, цель поездки посла в Сюник заключалась в том, чтобы из первых рук узнать от местных официальных лиц и партнеров программы посольства США, как регион пострадал от двойного кризиса пандемии и боевых действий, связанных с нагорно- карабахским конфликтом в прошлом году".

Также отмечается, что Трейси во время визита встретилась с получателями нескольких грантовых проектов правительства США, чтобы обсудить, как посольство может продолжать поддерживать эти партнерские отношения для поддержки восстановления и развития региона.

Отмечается, что подробнее о ее визите в Сюник можно ознакомится по следующей ссылке: : https://am.usembassy.gov/trip-to-syunik­region/<https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam.usembassy.g ov%2Ftrip-to-syunik­region%2F&data=04%7C01%7Cjahukyant%40state.gov%7Caa6df4520e264319444308d92a3e0 577%7C66cf50745afe48d1a691a12b2121f44b%7C0%7C0%7C637587268130144205%7CUnkn own%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiL CJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=urFEEi1Aqo%2BwFHi77xqGAqfOQ12be%2FW8cttoQt5 bxak%3D&reserved=0> .

Отметим, что ранее в армянских СМИ была растиражирована информации о кулуарной встрече Никола Пашиняна и Линн Трейси в Сюникской области, и достигнутых в рамках этого визита договоренностях. Подобного характера информация была растиражирована и относительно "встречи" посла с президентом РА Арменом Саркисяном.