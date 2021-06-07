Понедельник, 7 Июня 2021 23:34

АрмИнфо.Состоялся телефонный разговор главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ифом Ле Дрианом и министром иностранных дел Федеративной Республики Германия Хайко Маасом.

Как сообщает пресс-служба МИД России, министры провели обстоятельный обмен мнениями о перспективах урегулирования внутриукраинского конфликта на Донбассе по итогам состоявшейся 26 мая с.г. очередной видеоконференции политических советников лидеров стран «нормандского формата».

Главы внешнеполитических ведомств обсудили также ситуацию на азербайджано-армянской границе и вокруг Нагорного Карабаха, а также ход выполнения положений заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г. и 11 января с.г.

Подчеркнута важность строгого соблюдения режима прекращения огня и необходимость политико-дипломатического решения возникающих разногласий. Министры подтвердили роль Минской группы ОБСЕ в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией. С российской стороны было отмечено, что любое подключение международных организаций возможно лишь с согласия Баку и Еревана.

Были также затронуты некоторые аспекты ситуации на Балканах. С.В.Лавров, в частности, отметил назревшую необходимость закрытая Аппарата Высокого представителя в Боснии и Герцеговине и передачи полноты власти и ответственности за судьбу страны властям БиГ в соответствии с принципами Дейтонского соглашения.

Попытки назначения на этот пост нового представителя в отсутствие консенсуса в Руководящем комитете, между самими боснийскими сторонами и в обход СБ ООН несовместимы с интересами стабилизации БиГ. Министры обсудили также ряд других вопросов международной повестки дня.