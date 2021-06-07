Понедельник, 7 Июня 2021 21:02

АрмИнфо.Председатель партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян указал на первоочередный вызов, стоящий перед страной и требующий незамедлительного решения.

Так, 7 июня, во время предвыборной кампании ППА в Абовяне, Царукян констатировал, что сегодня нужно в первую очередь решить вопрос безопасности, а для этого нужно еще больше укрепить и развивать отношения Россией.

Он напомнил, что Россия единственное государство, которое оказалось рядом с Арменией во время войны. "Война показала, что единственная страна, которая с первого дня была рядом с нами - это Россия. После этого надо развивать экономику, использовать собственные ресурсы. Должно быть открыто столько предприятий, столько рабочих мест, чтобы люди могли приезжать сюда из-за границы", - сказал лидер ППА.

При этом он указал на важность поощрения на государственном уровне образования, предоставления студентам получать образование и затем обеспечить их работой.

В заключении он коснулся вопроса обеспечения пожилых людей достойной страстью, подчеркнув, что пенсии нужно индексировать каждые полгода. "Мы планируем ежегодно увеличивать пенсии на 10%", - сказал Цапрукян.