Понедельник, 7 Июня 2021 20:56

АрмИнфо.Сегодня в необычных условиях стартует кампания внеочередных парламентских выборов. Об этом заявил третий президент Армении, глава Республиканской партии Армении Серж Саргсян на презентации предвыборной программы блока "Честь имею".

"Как вы знаете, эти выборы не были нашей целью и мечтой. В эти тяжелые для Родины нам всем навязали эти внеочередные выборы. Мы приняли вызов, мы готовы к этой битве или, как гласит наш эпос, придать последний импульс будущему Армении.

К сожалению, правительство этих капитулянтов, любящее свое кресло больше, чем Родину, не ушло и пошло по пути внеочередных выборов, против которых мы были изначально, чтобы подвергнуть людей, находящихся в тяжелом психологическом состоянии новым потрясениям.

Предвыборный блок "Честь имею", образованный Республиканской партией Армении и партией "Родина", своим примером показывает нашему народу

необходимость идти на компромиссы во имя общенациональных целей и работать вместе", - сказал третий президент Армении, который напомнил, что блок возглавляет Артур Ванецян.

Саргсян подчеркнул решимость их команды очистить страну от позора капитулянтов. "Мы все должны четко осознавать, что это не обычный выбор. На этот раз, к сожалению, выбор стоит между наличием или отсутствием государства. Это выбор между потерей Родины или сохранением ее. Эти выборы дают один или даже последний шанс присоединиться к народам, у которых нет независимого государства, или избежать этого. Я не хочу, чтобы мои внуки или ваши дети вешали картины Татевского монастыря или озера Саван на стене рядом с изображением Арарата в их доме как напоминание о частице потерянной Родины", - сказал глава РПА.

Вместе с тем третий президент РА констатировал, что РПА последние три года проходила через политические преследования, стала объектом ненавистнических высказываний, были приложены все усилия, чтобы заставить их замолчать, но тщетно. По его словам, они сегодня легко могут сказать своим оппонентам, что предупреждали, однако эти слава бессмысленны, поскольку не способны вернуть ни 5 тысяч юношей, отдавших жизни, ни потерянные 75% нашей родины - Арцаха, ни построить дома для 35 тысяч беженцев, ни восстановить национальное достоинство.

"И кто бы мог подумать, что наши герои, отдавшие самое дорогое во имя Родины - свою жизнь, не получат даже возможности спокойно покоиться в этой земле. Из-за этих предателей Армения потеряла уважение и доверие своих союзников. Это популистское и аморальное правительство сделало все возможное только в одном вопросе: чтобы мы как нация были раздроблены, ослаблены, побеждены в войне и приговорены к медленной смерти. И сейчас мы в такой ситуации. Предстоящие выборы - шанс победить смерть", - сказал он, напомнив, что всегда выступал против создания водоразделов в обществе и своей деятельностью всегда старался обеспечить солидарность и единство внутри нашей страны.

"Наша задача - восстановить внутреннюю солидарность в стране и

закрыть путь поляризации. Нет двух полюсов. Каждый должен был уже

усвоить этот урок. С одной стороны - изменник капитулянт со своими

слугами, а с другой - люди - ведущие силы здорового политического

поля. Наша цель - не привести к новой поляризации и расколу, а нанести сокрушительное поражение капитулянтам", - отметил третий президент РА.

При этом он подчеркнул, что в условиях серьезного национального кризиса, когда нашему государству объявлена война как внутри страны, так и снаружи, нужно сделать все возможное, чтобы обратить исход войны в свою пользу.

"И, наконец, несколько слов нашим соотечественникам, которые все еще в заблуждении. Голосуя за этого предателя, вы соглашаетесь на сдачу Арцаха, а затем и Сюника. Вы позволите войне продолжаться. Прошло 27 дней, как вражеские воинские части находятся на нашей суверенной территории. Пастухи и солдаты будут захватываться каждый день. Враг займет новые села и поселения. Вас не будут уважать ни снаружи, ни внутри. Они будут оскорблять. Мы станем государством "изгоем" и людьми, с которыми никто не хочет считаться. Обращаюсь также к разочарованным и равнодушным соотечественникам. Армяне, мои дорогие армяне, выходите из смертельной и разрушительной комы безразличия.

Я призываю всех наших сторонников, используйте эту кампанию, чтобы поговорить со своими друзьями и родственниками, которые все еще страдают от николизма, и ответить на их вопросы. Помогите им. Мы в долгу перед нашим воинами героями, офицерами и их потомками, положившими свою жизнь на алтарь победоносной и могущественной Родине. Отдать долг дело чести для нормального человека, а у нас есть честь", - заключил Саргсян.