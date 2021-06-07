Понедельник, 7 Июня 2021 20:53

АрмИнфо. В МИД Армении подтвердили отставку всех замминистра иностранных дел.

Так, выполняющая обязанности пресс-секретаря МИД до назначения нового пресс- секретаря Анна Нагдалян, в частности сказала: "Все

заместители министра иностранных дел представили прошения об отставке, которые на прошлой неделе с соответствующими ходатайствами были переданы в аппарат премьер-министра". Заметим, что еще 4 мая АрмИнфо сообщало, что в СМИ циркулирует информация о том, что все заместители министра иностранных дел РА подали в отставку, отказавшись принимать участие в заседании правительства страны. В частности, заявления об отставке написали Авет Адонц, Артак Апитонян и Армен Гевондян.

Напомним, что 27 мая заявления об отставке подали и.о. главы МИД РА Ара Айвазян и его зам Гагик Галачян (в СМИ информация попала лишь 31 мая-ред.). Именно в этот день утром были взяты в плены на армянской суверенной территории ВС Азербайджана шестеро армянских военнослужащих. И в этот же день и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян заявил о готовности подписать новый документ Азербайджаном, на этот раз по части начала процесса делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. При этом он заверил, что этот документ на 100% в интересах РА.

31 мая в отставку подала и пресс-секретарь ведомства Анна Нагдалян.

Айвазян раскрывая причину ухода, отметил, что остается приверженным принципу, "что МИД Армении, порожденное независимостью, должно стойко защищать наш суверенитет, нашу независимость, наши государственные и национальные интересы. Надеюсь, я не оставил вас пристыженным, мое решение уйти в отставку было обусловлено именно этой причиной, что никогда не было никаких сомнений в том, что это Министерство может сделать какой-то шаг или согласиться с какими-то идеями, инициативами, которые идут в разрез с нашей государственностью, национально- государственными интересами ".

Таким образом, деятельность внешнеполитического ведомства Армении полностью парализована.