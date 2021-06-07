Понедельник, 7 Июня 2021 18:53

АрмИнфо. Ключевой составляющей предвыборной программы Армянского национального комитета Левона Тер-Петросяна станет политический праграматизм. Об этом 7 июня на презентации программы партии заявил заместитель председателя АНК Левон Зурабян.

Он отметил, что это обусловлено тем, что в АНК не понаслышке знают, что все победы приобретаются только тогда, когда твое государственная политика основана на реалистичных расчетах, при правильных геополитических оценках и самое главное на прагматизме.

По его словам, то есть при разработке политики развития государства учитываются ресурсы страны, ситуация вокруг государства, а также международные нормы.

"Мы также знаем, что государство проигрывает, когда отходит от этого пути, прибегает к авантюрам, когда начинаешь требовать от мира больше, чем он может тебе дать. К сожалению, трагическая 44-дневная война - это результат этой авантюры, результат того, что в 1998 году Армения отклонилась с правильного пути и пришла к тому, где мы находимся сегодня", - сказал Зурабян, заверив, что та программа, которую они предлагают сегодня не стандартная, это спецпроект по спасению Армении и ее государственности. Он заверил, что это новый путь Армении, имеющий 8 блоков.

Пресс-секретарь АНК Арман Мусинян представлял блок безопасности отметил, что в этой области есть два важных направления деятельности: восстановление серьезно пострадавшей военной отрасли, нуждающейся в срочной реанимации и армянская дипломатия, которая последние 23 года стала анахронизмом и ее восстановление имеет жизненно важное значение. Он напомнил, что именно с помощью дипломатия Армения должна будет вести диалог с другими государствами, в том числе со странами региона.

"Во-первых, нам нужно создать с Россией новые двусторонние механизмы, направленные на развитие сферы безопасности, которые позволят в краткосрочной перспективе нейтрализовать существующие угрозы, а в долгосрочной - установить столбы безопасности нашего государства. Нам нужно вместе с Россией и МГ ОБСЕ, при участи Азербайджана вовлечься в активные переговоры по решения вопроса статуса Арцаха, что в свою очередь должно привести к заключению с Баку долгосрочного соглашения о прекращении войны, и может создать основы для дальнейшей нормализации армяно- азербайджанских отношений в будущем", - сказал Мусинян. При этом он добавил, что кроме вышеуказанного, сегодня наиважнейшей задачей в Армении является восстановление госуправления, без которого невозможна реализация этих целей. Он также указал на важность восстановления общественной солидарности и согласия.

В свою очередь вице-председатель АНК Арман Манукян рассказал о программах, предлагаемых в сфере конституционного права и раскрыл причины по которым Армения должна вернуться к полупрезиденсткой форме правления. Он напомнил, что еще в начале 90-ых прошлого столетия у РА был печальный опыт парламентской формы правления, который привел к кризису, поскольку месяцами политические силы не могли прийти к консенсусу по тому или иному вопросу. Манукян назвал субъективным и ошибочным переход по итогам референдума 2015 года к парламентской форме правления, преследовавшим цель удержать государственную власть. "Сегодня эта система управления не в состоянии решать вызовы, стоящие перед страной. Мы не восхваляем полупрезидентскую систему, или говорим, что парламентская к примеру плохая, а президентская хорошая. Вовсе нет. Хотел бы констатировать, что эта система оперативна и очень удобна для государств переходного периода", - сказал Манукян, добавив, что важнейшим факторам в этой системе управления является тот факт, что граждане участвуют в выборе президента.

Представитель АНК обвинил третьего президента РА Сержа Саргсяна в лишении граждан самого важного - в участии в политической жизни страны. Он еще раз подчеркнул, что в условиях, в которых находится сегодня Армения - возвращение к полупрезиденсткой форме правления это будет одной из главнейших целей АНК.

В свою очередь Зурабян рассказал, что ключевой составляющей экономического развития страны станет упор на новейшие технологии. " Мы будем развивать военно- промышленный комплекс РА основываясь на передовой опыт, что позволит нам создать армянскую армию соответствующую современным критериям. Мы составили 20 пунктов, которые на наш взгляд позволят дать стимул экономическому развитию нашей страны и среди них госфинансирование научно-исследовательских предприятий. Мы предлагаем выделив 1% от ВВП страны на это. Речь также идет о работе над моделью партнерства государство-частный сектор путем создания предприятия в сфере информационных технологий, выполняющих военно-промышленные цели. Кроме того производство литиевых аккумуляторов - это станов новым словом в энергетической сфере, а такде открытие Армении для финансовых технологий, таких как блокчейн и криптовалюты. Мы направлены на будущей, и желаем развивать Армению на новых технологических основаниях", - сказал Зурабян.

Баграт Асатрян и Татев Зорян рассказали о программе по интеграции, в том числе и экономической - начиная от возможностей, которые отрываются для Армении при налаживании взаимодействия ЕАЭС и ЕС, заканчивая от выгод при интеграции в крупные региональные проекты. Анна Геворкян рассказал о путях искоренения экономической блокады, создающей множество проблем для Армении на протяжении последних десятилетий. В АНК также рассказали о деятельности в сфере здравоохранения и других отраслях, представляющих интерес.