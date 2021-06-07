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АрмИнфо.. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о проведении летнего воинского призыва и демобилизации 2021 года.
Как сообщает пресс-служба президента НКР, согласно указу, в июле 2021 года будет проведен летний призыв на обязательную военную службу тех граждан Республики Арцах мужского пола, которым до 30 июня 2021 года включительно исполнилось 18 лет, и которые не воспользовались или потеряли право на отсрочку от призыва, а также тех граждан, включенных в списки, утвержденные Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах, которым до 30 июня 2021 года включительно исполнится 18 лет и которые приняли участие во вступительных экзаменах в высшие учебные заведения и не представили документ, удостоверяющий право на отсрочку от призыва до 15 июля 2021 года.
В соответствии с указом, до 31 июля 2021 года включительно будут демобилизованы военнослужащие, прошедшие в установленный срок обязательную военную службу.
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|Чавушоглу уверен: Анкара и Париж могут вместе выступить в поддержку прочного мира на Южном Кавказе
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|Прогноз: Если "бывшие" не совершат переворот, из Франции последуют более жесткие шаги
|Участие правительственной делегации Tуркменистана в Петербургском международном экономическом форуме 2021
|Блок "Айастан" не против открытия региональных коммуникаций, но не за счет ограничений государственного суверенитета Армении
|За сутки в Армении зарегистрировано всего 32 новых случая заражения коронавирусом, выздоровел - 141 человек
|СНБ Армении раскрылa дело о госизмене, совершенное организованной группой
|Политик: Армения не имеет права не замечать протянутую Францией руку помощи
|К началу лета в Армении вакцинировалось от коронавируса 46 503 человека
|Госаппарат отдыхает - В предвыборный период значительная часть армянских госчиновников взяла отпуск
|Никол Пашинян назначил вице-губернаторов Арагацотна, Гегаркуника и Вайоц дзора
|В Армении стартовала предвыборная кампания по - СНБ выступила с предупреждением
|Серж Саргсян: Расколотый народ не в состоянии поддержать армию и стать опорой, обеспечивающей безопасность
|Азербайджанские военные продолжают бесчинствовать на территории Армении
|Копыркин ознакомился с повседневной деятельностью отдельной группы 102-ой РВБ в Горисе и авиационной группы российских миротворцев в Сисиане
|MPG: 23% опрошенных высказались "за" то, чтобы взять в плен азербайджанских ВС в Гегаркунике и Сюнике
|MPG: Больше половины жителей Армении недовольны экономическим положением
|MPG: Опрос показал сокращение разрыва между основными соперниками на выборах в парламент Армении - Пашиняном и Кочаряном
|МО Армении: ВС Азербайджана неоднократно пытались инициировать укрепительные работы на территории Республики Армения на пограничной линии
|ЕС официально закрыл свое воздушное пространство для Белоруссии
|О балете нельзя рассказывать, его нужно смотреть - Ушел из жизни артист балета, балетмейстер Вилен Галстян
|В Армении за сутки зарегистрировано 93 новых случаев заражения коронавирусом
|Филип Рикер посетит Армению
|ЦИК Армении: Порядка 460 млн драмов будет потрачено на избирательные бюллетени
|Парламент Армении отклонил кандидатуру Татевик Барсегян в члены Комиссии по предотвращению коррупции
|Офис Защитника прав человека работает над концепцией зоны безопасности
|Прогноз: Место Турции в регионе займет Франция
|Трое азербайджанцев, в том числе представители СМИ погибли при подрыве на мине в Карвачаре
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