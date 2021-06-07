Понедельник, 7 Июня 2021 17:58

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 31, 33 на улице Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа N65, жилой дом 60а на улице Фрунзе, жилой дом 53 на пр. Багратуняца, собственные дома на улицах Фрунзе, Т.Саряна, Л.Хачикяна, жилые дома 4/2, 6, 8, 10, 10а, 12 на улице Манташяна, собственные дома на 1-ом переулке улицы Манташяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 16, 17, 28 в кв. “Чаренц”, жилые дома 1/1, 1/2, 6, 7, 8, 8/1, 8/2 в кв. “Саят-Нова”, жилые дома 62, 68, 69, 70, 71 в кв. ‘Брюсов”, Аванский детско-юношеский комплекс имени Г.Акобяна, школа N177 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-15:00 собственные дома 71-129 на 35-ой улице; 71-134 на 37-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 собственные дома 1-30 на 2-ой улице, 1-46 на 4-ой улице Нор Ареша; собственные дома 130-138/четные/ на улице Мурацан, собственные дома на 9-ой улице Норк Мараша и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на тупике Гоголя и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Арабкира 37, 39 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 1а на 39-ой улице Арабкира;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Звартноц и частично город Эчмиадзин;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 частично село Даларик;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Ерасх;

10:00-13: частично улицы Касяна, Алека Манукяна, Араратяна, Арцаха, Сазаи Никогосяна, Сарибека Варданяна, Туманяна, Пушкина, Ханджяна, Андраика, Гая, 26 Комисарнери, Саят-Нова, Нерсисяна, Чауша, Даниеля Варужана, Теряна, Пароняна, Комитаса, Марата Хачатряна в городе Веди; частично село Авшар;

10:00-15:00 частично село Норамарг;

10:00-16:00 села Норабац и Саят-Нова; частично село Зорак; частично квартал “Каяран” в городе Масис; частично село Воскетап;

10:30-16:00 частично село Масис;

12:00-16:00 села Севакаван и Тигранашен;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 села Бардзруни, Мартирос, Серс, Хндзорут, Нор Азнваберд; села Гомк, Капутан;

11:00-13:00 частично село Шатин; частично село Артабуйнк;

13:30-16:00 частично село Орбатех;

в Котайкской области:

10։00-16։00 улицы Сафаряна, Ара Гехецика, Нор Таг, Нар-Доса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Егвард; села Нор-гюх и Котайк;

11։00-16։00 села Зораван, Арагюх, Сараландж, Бужакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11։00-17։00 частично села Дзорахбюр и Гегашен; частично квартал “Маяк” в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

10։00–11։00 община Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00–13։00 община Верин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14։00–15։00 община Арцванист полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Сюникской области:

09:15-11:30 село Кавчут;

10:00-12:00 села Арташен, Арегуни, Караундж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 село Бнунис;

14:30-17:00 село Торуник.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.